「マンガローグ：火の鳥」開幕 / 写真展『アートの競演 2026夕凪』を開催【まとめ記事】
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JP高輪ゲートウェイ駅直結の新名所「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」において「MANGALOGUE（『マンガローグ）：火の鳥」」が本日から開幕する。昨日行われた公開ゲネプロに、声優およびナビゲートを務めるマンガローガーと呼ばれる豪華キャスト陣が顔を揃えた。「マンガローグ：火の鳥」は、手塚治虫原作「火の鳥」のマンガに描かれた絵や言葉を起点に、観客全体で読み進めながらその世界に没入していくという新感覚の劇場型のマンガライブイマーシブステージ。
Art Gallery M84は、2026年6月8日(月)より写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84で第169回目の展示として実施する一般公募展だ。
■マイナンバーカードなどのICカードに対応！ICカードリーダライタ
サンワサプライ株式会社は、マイナンバーカードをはじめとした各種ICカードをパソコンで読み取れる、接触型ICカードリーダライタ「ADR-MNICU4」を5月中旬に発売する。本製品は、パソコンのUSB Type-Cポートに直接接続できるモデルで、安定した通信でマイナンバーカードなどの読み取りが可能だ。自宅のパソコンから24時間いつでも確定申告やマイナポイントの申請などの公的個人認証サービスを利用した行政手続きをスムーズに行える。
■写真展『アートの競演 2026夕凪』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年6月8日(月)より写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84で第169回目の展示として実施する一般公募展だ。
■ポップアップショップが常設店舗へ！「EXPO 2027 オフィシャルストア そごう横浜店」
GREEN×EXPO協会と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア そごう横浜店」を、2026年4月29日（水・祝）にオープンする。本店舗は、これまで同館の催事場で期間限定のポップアップショップとして展開し、好評を得てきた。2027年3月の開幕まで残り1年を切り、地元での期待感が一層高まる中、この度「常設店舗」として館内に正式オープンする運びとなった。
■マンガローガー又吉直樹、熱演。夏木マリ、古田新太らも駆けつけ豪華に！「マンガローグ：火の鳥」開幕
JP高輪ゲートウェイ駅直結の新名所「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」において「MANGALOGUE（『マンガローグ）：火の鳥」」が本日から開幕する。昨日行われた公開ゲネプロに、声優およびナビゲートを務めるマンガローガーと呼ばれる豪華キャスト陣が顔を揃えた。「マンガローグ：火の鳥」は、手塚治虫原作「火の鳥」のマンガに描かれた絵や言葉を起点に、観客全体で読み進めながらその世界に没入していくという新感覚の劇場型のマンガライブイマーシブステージ。
■低音再生と装着性にこだわった！ハイレゾ対応クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」
EarFun Technologyは、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2（イヤーファン・クリップ・ツー）」を発売する。新開発のドライバーには 12mm径チタンコーティング振動板を採用、オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドにくわえ、改良をくわえた「C型ブリッジ」による快適な装着性を提供する。12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成される新開発ダイナミックドライバーにより、出力とダイナミックレンジが飛躍的に向上。オープンイヤー構造を生かした、クリアで緻密なサウンドを実現した。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが格段に増すとともに、前モデル以上に立体的で没入感のある3Dサウンドも提供する。
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・床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
・2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
JP高輪ゲートウェイ駅直結の新名所「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」において「MANGALOGUE（『マンガローグ）：火の鳥」」が本日から開幕する。昨日行われた公開ゲネプロに、声優およびナビゲートを務めるマンガローガーと呼ばれる豪華キャスト陣が顔を揃えた。「マンガローグ：火の鳥」は、手塚治虫原作「火の鳥」のマンガに描かれた絵や言葉を起点に、観客全体で読み進めながらその世界に没入していくという新感覚の劇場型のマンガライブイマーシブステージ。
■マイナンバーカードなどのICカードに対応！ICカードリーダライタ
サンワサプライ株式会社は、マイナンバーカードをはじめとした各種ICカードをパソコンで読み取れる、接触型ICカードリーダライタ「ADR-MNICU4」を5月中旬に発売する。本製品は、パソコンのUSB Type-Cポートに直接接続できるモデルで、安定した通信でマイナンバーカードなどの読み取りが可能だ。自宅のパソコンから24時間いつでも確定申告やマイナポイントの申請などの公的個人認証サービスを利用した行政手続きをスムーズに行える。
■写真展『アートの競演 2026夕凪』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年6月8日(月)より写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84で第169回目の展示として実施する一般公募展だ。
■ポップアップショップが常設店舗へ！「EXPO 2027 オフィシャルストア そごう横浜店」
GREEN×EXPO協会と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア そごう横浜店」を、2026年4月29日（水・祝）にオープンする。本店舗は、これまで同館の催事場で期間限定のポップアップショップとして展開し、好評を得てきた。2027年3月の開幕まで残り1年を切り、地元での期待感が一層高まる中、この度「常設店舗」として館内に正式オープンする運びとなった。
■マンガローガー又吉直樹、熱演。夏木マリ、古田新太らも駆けつけ豪華に！「マンガローグ：火の鳥」開幕
JP高輪ゲートウェイ駅直結の新名所「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」において「MANGALOGUE（『マンガローグ）：火の鳥」」が本日から開幕する。昨日行われた公開ゲネプロに、声優およびナビゲートを務めるマンガローガーと呼ばれる豪華キャスト陣が顔を揃えた。「マンガローグ：火の鳥」は、手塚治虫原作「火の鳥」のマンガに描かれた絵や言葉を起点に、観客全体で読み進めながらその世界に没入していくという新感覚の劇場型のマンガライブイマーシブステージ。
■低音再生と装着性にこだわった！ハイレゾ対応クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」
EarFun Technologyは、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2（イヤーファン・クリップ・ツー）」を発売する。新開発のドライバーには 12mm径チタンコーティング振動板を採用、オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドにくわえ、改良をくわえた「C型ブリッジ」による快適な装着性を提供する。12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成される新開発ダイナミックドライバーにより、出力とダイナミックレンジが飛躍的に向上。オープンイヤー構造を生かした、クリアで緻密なサウンドを実現した。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが格段に増すとともに、前モデル以上に立体的で没入感のある3Dサウンドも提供する。
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