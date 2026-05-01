【Amazon GW スマイルSale】インスタント麺や袋麺が最大43%OFFに
2026年5月3日まで「Amazon GW スマイルSale」が開催中です。今回は、お得なときにストックしておきたいインスタント麺や袋麺をご紹介。人気商品は売り切れ必至です！

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食欲そそる香り。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味」


明星

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、マヨビーム、醤油だれと明太子マヨであと引く旨さ！、127g]

3,059円 → 1,758円（43%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」


明星

明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば[281kcal、糖質25%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

2,700円 → 2,388円（12%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」


完全メシ

【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

2,281円 → 1,932円（15%オフ）

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うまさ格別。「日清の最強どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 日清の最強どん兵衛 きつねうどん [八幡屋礒五郎 特製ゆず七味唐辛子] 日清食品 カップ麺 93g×12個

4,005円 → 2,780円（31%オフ）

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東日本向けの「マルちゃん 緑のたぬき天そば 関東風だし」


マルちゃん

マルちゃん 緑のたぬき天そば カップ麺 そば 関東風だし 東洋水産 マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ

3,059円 → 2,086円（32%オフ）

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たまねぎの甘みを利かせた醤油スープ。「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」


マルちゃん

ごつ盛り ラーメン ×12個 ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個

2,266円 → 1,658円（27%オフ）

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災害時の備蓄用にもおすすめ。「日清食品 カップヌードル」


Cup Noodles

カップヌードル レギュラー・シーフード カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個

3,800円 → 3,579円（6%オフ）

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すっぱ辛い刺激。カップヌードル「パクチー香るトムヤムクンヌードル」


Cup Noodles

カップヌードル パクチー香るトムヤムクンヌードル [世界三大スープ] 日清食品 カップ麺 75g×12個

2,505円 → 2,378円（5%オフ）

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醤油の風味とコクが豊かな醤油スープ「日清麺職人 醤油」


NISSIN

日清麺職人 味噌・醤油 日清麺職人 醤油 [丸大豆醤油使用 豊かな旨味とコク] 日清食品 カップ麺 87g ×12個

2,208円 → 1,552円（30%オフ）

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ビーフの旨味に韓国産唐辛子と野菜を加えた「辛ラーメン」


農心 辛ラーメン 袋 3食パック 農心 辛ラーメン 袋 3食P

341円 → 323円（5%オフ）

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真似のできないコク深い味わい。「サッポロ一番 塩らーめん」


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サッポロ一番 NOODLE サッポロ一番 塩らーめん 100g×10食

1,469円 → 1,061円（28%オフ）

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貝特有のコクが広がる。「はまぐりだし」の塩ラーメン


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国分 tabete だし麺 保存食 備蓄 国分 tabete だし麺 千葉県産はまぐりだし 塩らーめん 108g×10袋 保存食 備蓄

2,260円 → 1,903円（16%オフ）

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その他のおすすめ商品


明星

明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨[190kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

3,059円 → 2,033円（34%オフ）

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完全メシ

【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 12食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

4,478円 → 3,852円（14%オフ）

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完全メシ

【完全メシ】日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

2,281円 → 1,932円（15%オフ）

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