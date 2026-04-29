マーリンズ戦に先発

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発する。2024年までドジャースでコーチを務めたマーリンズのクレイトン・マッカラー監督は、「彼を打ち負かさなければいけない」と意気込んだ。

大谷は今季3勝目をかけて先発マウンドに上がる。指名打者としては出場せず、今季2度目の投手専念となる。

マッカラー監督は2024年までドジャースのコーチを務め、加入1年目の大谷とは一塁でヘルメットをぶつけ合う「ヘッドバンプ」を行うのが恒例だった。27日（同28日）のカード初戦では出塁した大谷が、マッカラー監督に向かってヘッドバンプの仕草を見せる場面もあった。

一夜明けて指揮官は「ショウヘイはなかなかのスポーツマンだ、素晴らしい性格をしていますよ。彼について一つ言えるのは、そのユーモアのセンスですね。彼は面白い男です。ええ、昨夜は間違いなく私を少し笑わせてくれました」と振り返った。

大谷の素顔も知る敵将は、「素晴らしいシーズンを目の当たりにしたからというだけでなく、舞台裏で彼がいかに素晴らしいチームメートであるかを知っているからこそ、私は常にショー（大谷）を高く評価し続けます」と思いを明かした。（Full-Count編集部）