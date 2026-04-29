オフにメキシコ挑戦も開幕直前に解雇

オイシックス新潟は29日、DeNAやロッテでプレーした国吉佑樹投手と契約合意に至ったと発表した。国吉は今季、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに移籍。しかし開幕直前に解雇されたことを自身のインスタグラムで明かしていた。

国吉は2009年育成ドラフト1位で熊本・秀岳館高から横浜（現DeNA）に入団。主に中継ぎとして活躍し、2021年途中にロッテに移籍した。2024年にロッテで24試合連続無失点の球団新記録を樹立するも、2025年オフに戦力外となりメキシコ挑戦を決めた。

1月にサルティーヨ・サラペメーカーズの移籍が決定。3月下旬にメキシコへ移ったものの、3月26日（日本時間27日）に解雇され、自身のインスタグラムで「とても悔しくて堪りませんが決まったことは変えられません」と報告していた。

オイシックスは18日に今季メキシカンリーグでプレーしていた又吉克樹投手を獲得。シーズン開幕後も、NPB経験者を中心に積極的な補強を進めている。

オイシックスが発表した国吉のコメントは以下の通り。

「このたび、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブに入団することになりました。このような機会をいただき、感謝しています。

リハビリ中もたくさんの方々にサポートしていただき、ここまで順調に行うことができました。また野球をできる喜びを噛み締めながらプレーしていきたいと思います。よろしくお願いします」（Full-Count編集部）