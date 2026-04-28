カストロは5回に同点の適時二塁打、9回に決勝の3号ソロ

■ 日本ハム 2ー1 西武 （28日・ベルーナドーム）

日本ハムは28日、ベルーナドームで行われた西武戦に2-1で勝利し、連敗を4で止めた。この日1軍に再昇格して「6番・中堅」で出場したロドルフォ・カストロ内野手が全2打点。新庄剛志監督は「かっちゃん（カストロの愛称）上げどき、完璧でしたね。かっちゃんがいなかったら……ゾッとしましたよ。強いからね、西武さんは。本当に何とか勝ったという感じです」と安堵した。

7試合で打率.125と低調だったカストロは4月17日に出場選手登録を外れて2軍で調整した。対左投手の打率.182に対して、対右投手は.000と課題は明確。しかしこの日は西武先発の右腕・渡邉に対し、0-1の5回無死一塁の第2打席に右中間への同点適時二塁打。さらに1-1の9回に左腕・岩城から決勝の3号ソロを放った。

「素晴らしい右中間へのヒットでした。あれができるのであればずっと試合にも出られるだろうし、少しの間、見てみたいなという結果を残してくれました」と指揮官は助っ人の成長に目を細めた。

連敗を4で止め、借金を3に戻した。「そら、連敗するときもありますよ。この連敗が逆に、相手にとっては嫌だったかも知れないし、気持ち悪さはあったかもしれないし」と無関心を強調した新庄監督だが、最後は「ここから乗っていけたらいい」と言葉に力を込めた。（町田利衣 / Rie Machida）