『大和ミュージアム』は4月23日リニューアルオープンから初めて迎えた週末も、多くの人で賑わいました。



■来館者

「朝一に始発で来ました。とても気分が上がっています。」



Q．どこから来た？

■来館者

「埼玉から。年間パスに入っていいる。」



25日の土曜日、大和ミュージアムでは開館前から約200人が列をつくりました。

戦艦などを擬人化した人気ゲームのファンなど、全国から多くの人が詰めかけ、今回のリニューアルで300点ほど増え新しくなった展示に見入っていました。





■福岡からの来館者「大和の図面が、こんなに残っていることを全然知らなかった。貴重な資料だと思うので、こういうのが見られるのは本当にいい。」■愛知と千葉からの来館者「たくさん見ると、いろいろ歴史がすごく深いなと思った」■福岡からの来館者「このあと遊覧船に乗って、（呉を）存分に楽しみたい。」3階には船のことを知れる様々な体験コーナーがあり、子どもたちには積み木が人気だそうです。大和ミュージアムの学芸員・花岡拓郎さんに週末の様子や見どころを伺いました。【2026年4月27日 放送】