12試合ぶりの6号ソロなど今季初の1試合3安打で勝利に貢献

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手の“美しい後ろ姿”が話題となっている。26日（日本時間27日）、本拠地でのカブス戦に勝利した後、球団公式SNSが「Photo of the Game presented by Daiso」として1枚の写真を公開した。あまりに絵になる姿に、米国のファンも「オーラがすごい」と称賛の声を寄せている。

この日の大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、躍動した。今永昇太投手から2安打を放つなど出塁を重ねると、5点リードで迎えた7回無死の第4打席で待望の一発が飛び出した。左腕ミルナーのシンカーを捉え、左翼席へ12試合60打席ぶりとなる6号ソロを叩き込んだ。今季初の1試合3安打で勝利に大きく貢献した。

打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）を計測する豪快な一発だった。大谷は出塁するたびに右翼を守る鈴木誠也外野手へ合図を送るも無視されるという微笑ましいやり取りを見せたが、本塁打後も「バーン」ポーズを行って笑顔を見せた。

試合後、球団公式X（旧ツイッター）はダイソーが提供する「Photo of the Game」として、背番号17の後ろからの美しい1枚を投稿した。この投稿に対して米国ファンからは「オーラがすごい」「素晴らしい」「かっこいいね」「ナイスショット」などの反応が寄せられ、日本語でも「今世界一カッコいい後ろ姿かも」「後ろ姿もかっけぇなぁ」と称賛が送られた。また、ダイソーをもじって「100円で販売？」と期待するファンもいた。（Full-Count編集部）