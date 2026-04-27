12日DeNA戦からフォーム変更→21回4失点と快投

復活の気配を漂わせている。巨人の戸郷翔征投手が26日、ナゴヤ球場でのファーム・リーグ中日戦に先発登板。7回6安打無失点、6奪三振の快投を演じた。従来のフォームから“菅野モデル”に変更して以降、かつてのエースの姿を披露している。「めっちゃいいね！」「いよいよだな」とファンも熱視線を送っている。

戸郷は1・2回と先頭打者に安打を許したが、併殺打で結果的に3人でイニングを片づけた。3・4回は3者凡退。5回は1死一、二塁のピンチを招くも、津田をフォークで三振に仕留め、後続を遊ゴロで窮地を脱した。6回も2人の走者を背負ったが、低めにボールを集めてゼロに抑えた。

戸郷といえば、巨人のエースとして存在感を示していた。2022年から3年連続で12勝を挙げ、2022・2024年には奪三振王のタイトルを獲得。2023年のWBCでも侍ジャパンの世界一に貢献した。しかし、昨季は21登板で8勝9敗、防御率4.14と低調で、今春のオープン戦も3試合で防御率9.00に終わり、開幕2軍でスタートした。

ファームから再起をかけたが、5日のソフトバンク戦で5回7失点KOするなど乱調。厳しい声も寄せられた。そんななか、12日のDeNA戦から前エースの菅野智之投手を彷彿とさせるフォームに変更。すると、同戦は7回1失点に抑え、続く19日の楽天戦も7回3失点にまとめた。フォーム修正以降は21イニングを投げて防御率1.72と好投を続けている。

“激変”投法からの復活劇にファンも注目。「うおおおおお戸郷！」「復活期待してます」「菅野フォームにしてから安定感出てきた」「焦らず着実に」「戸郷かなりよくなってるねこれ」「1軍で待ってる」「復活きそうだなこれ」と期待を寄せられている。（Full-Count編集部）