「Bambu Lab X2D」国内販売開始 / フレッシュネスバーガー、約1万人が選んだ“推しパクチーバーガー”がついに商品化【まとめ記事】
株式会社サンステラは、Bambu Lab製の最新デュアルノズル3Dプリンター「X2D」の国内展開を開始した。本製品は20万円未満ながらも、50μmの動作制度と、デュアルノズルを搭載し、マルチカラー・サポート別材料化・マルチマテリアル造形の高速化を実現。これまでにない造形体験と生産性を提供する。また65℃のアクティブチャンバーを搭載し、エンジニアリングプラスチックの安定造形も可能になった。
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売する。
■20万円未満のデュアルノズル・ヒートチャンバー搭載機！「Bambu Lab X2D」国内販売開始
株式会社サンステラは、Bambu Lab製の最新デュアルノズル3Dプリンター「X2D」の国内展開を開始した。本製品は20万円未満ながらも、50μmの動作制度と、デュアルノズルを搭載し、マルチカラー・サポート別材料化・マルチマテリアル造形の高速化を実現。これまでにない造形体験と生産性を提供する。また65℃のアクティブチャンバーを搭載し、エンジニアリングプラスチックの安定造形も可能になった。
■想いがつなぐ至福の味！フレッシュネスバーガー、約1万人が選んだ“推しパクチーバーガー”がついに商品化
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売する。
■DJI、次世代の映像表現を実現するOsmo Pocket 4を発売へ
民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、新製品となるOsmo Pocket 4を発表した。DJIの人気製品である1インチCMOSセンター搭載ポケットジンバルカメラである前モデルの世界的な成功を踏まえ、今回の新製品ではイメージング性能がさらに強化されている。
■岡山デニム×豊岡製！日本品質の多機能リュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200-BAG186BK（ブラック）」「200-BAG186NV（ネイビー）」を発売した。岡山産の児島デニムを使用し、鞄づくりの名産地として知られる兵庫県豊岡で縫製した、日本製ならではの魅力が詰まったビジネスリュック。素材の風合いと丁寧な仕立てが調和し、日常使いのアイテムでありながら、持つ人のこだわりや品格まで引き立てる。通勤バッグに“質のよさ”を求める方にふさわしいモデルだ。
■モバイルバッテリーの持ち運びや保管に最適！難燃性に優れたポーチ
サンワサプライ株式会社は、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」「IN-FP2BK（Mサイズ）」の2サイズを5月上旬に発売予定だ。ケースの内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用している。モバイルバッテリーがバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできる。自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめだ。
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株式会社サンステラは、Bambu Lab製の最新デュアルノズル3Dプリンター「X2D」の国内展開を開始した。本製品は20万円未満ながらも、50μmの動作制度と、デュアルノズルを搭載し、マルチカラー・サポート別材料化・マルチマテリアル造形の高速化を実現。これまでにない造形体験と生産性を提供する。また65℃のアクティブチャンバーを搭載し、エンジニアリングプラスチックの安定造形も可能になった。
■想いがつなぐ至福の味！フレッシュネスバーガー、約1万人が選んだ“推しパクチーバーガー”がついに商品化
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■DJI、次世代の映像表現を実現するOsmo Pocket 4を発売へ
民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、新製品となるOsmo Pocket 4を発表した。DJIの人気製品である1インチCMOSセンター搭載ポケットジンバルカメラである前モデルの世界的な成功を踏まえ、今回の新製品ではイメージング性能がさらに強化されている。
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サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200-BAG186BK（ブラック）」「200-BAG186NV（ネイビー）」を発売した。岡山産の児島デニムを使用し、鞄づくりの名産地として知られる兵庫県豊岡で縫製した、日本製ならではの魅力が詰まったビジネスリュック。素材の風合いと丁寧な仕立てが調和し、日常使いのアイテムでありながら、持つ人のこだわりや品格まで引き立てる。通勤バッグに“質のよさ”を求める方にふさわしいモデルだ。
■モバイルバッテリーの持ち運びや保管に最適！難燃性に優れたポーチ
サンワサプライ株式会社は、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」「IN-FP2BK（Mサイズ）」の2サイズを5月上旬に発売予定だ。ケースの内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用している。モバイルバッテリーがバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできる。自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめだ。
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