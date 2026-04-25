ロバーツ監督との直接対決前に再び自らの見解を示す

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）

カブスのクレイグ・カウンセル監督は24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦前の取材に応じた。先日苦言を呈して話題を呼んでいた“大谷ルール”について、「ただ、ルールが悪いんです」などと改めて自らの見解を示している。

事の発端は先日、同監督が「実質的にもう1人選手を増やすことが許されているチームが1つある」と、“大谷ルール”を指摘したことにある。メジャーではベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる。しかし、二刀流登録の大谷翔平投手がカウントされないドジャースは、実質14人の投手を運用できる恩恵を手にしている。

この発言に対してドジャースのデーブ・ロバーツ監督も応戦していた。20日（同21日）の試合後に「間違いなく私たちには有利に働いている」と認めた上で、「オオタニがいればどのチームだってそうなる」と主張した。両監督が対峙したこの日、指揮官同士の発言の応酬がさらに熱を帯びる形となった。

“直接対決”を迎え、改めて自身の発言の反響を問われたカウンセル監督は「反響があるかどうかは全く分かりません。あの回答は別の質問に対して答えたものだった」と説明した。さらに「質問に答える際、その回答の中でより興味を引く部分が記事（の大々的な部分）になることが時々ありますね」として、注目を浴びた部分についての心境を明かした。

一方で、不公平なアドバンテージかと問われると「これはドジャースの問題でも、オオタニの問題でもありません。ただ、ルールが悪いんです」と断言した。「（どの部分が悪いのかは）皆さんが答えを見つけ出すものだ。興味深い議論ですし、話し合う価値はあると思います」と持論を展開している。（Full-Count編集部）