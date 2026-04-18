2010年に完全試合を達成したブレイデン氏も驚き

【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地のアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、7回に特大の6号満塁本塁打を放った。メジャー初のグランドスラムは敵地の放送席を約11秒間も沈黙させる一撃となった。かつて完全試合を達成した解説者も絶句した。

快音を残した打球は中堅へ舞い上がった。7回に2番手右腕アルバラードが投じた98.2マイル（約158キロ）のフォーシームを完璧に捉え、サッターヘルスパークのバックスクリーンを軽々と越えていった。飛距離431フィート（約131.3メートル）、打球速度114.1マイル（約183.6キロ）という一撃だった。

この日は第2、3打席で安打をマークし、メジャー出場20試合目で初のマルチ安打を記録。豪快な一発で初の3安打とした。村上は開幕直後に3戦連発の日本人新記録を樹立した後、一時的な不振に陥っていたが、14日（同15日）のレイズ戦で5号を放ち復調。この試合では5打数3安打4打点の活躍を見せ、大勝に大きく貢献した。

あまりの飛距離に敵地の放送席も言葉を失った。地元放送局「NBCスポーツ・カリフォルニア」の実況を務めるクリス・キャリー氏は「ムラカミは粉砕しました。バックスクリーンを超えていきました」と淡々と伝えた。すると、2010年に完全試合を達成した解説のダラス・ブレイデン氏が「なんてこった……」と思わず小さな声で呟いた。

その後、放送席には約11秒間もの不気味な沈黙が流れた。キャリー氏が「安っぽい一発ではなかったです」と語りかけると、ブレイデン氏も「完璧な一発でした。彼は打った瞬間確信していましたね」と脱帽した。さらにキャリー氏は「ホームラン王に手が届きそうな位置にいますね」と、凄まじいパワーに最敬礼していた。（Full-Count編集部）