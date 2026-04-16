オリックスは同一カード3連勝…寺西成騎が今季初勝利

16日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクー楽天は、6-0でソフトバンクが勝利した。初回に柳田悠岐外野手の3号3ランで先制すると、その後も山川穂高内野手の5号ソロなどで着実に加点した。先発の大津亮介投手は7回11奪三振無失点の快投で2連勝を飾った。後続の木村光投手、上茶谷大河投手も無失点でつないだ。近藤健介外野手は10試合連続安打を記録している。楽天は先発の藤原聡大投手が4回5失点と崩れ、打線も5安打無得点に抑え込まれた。

ロッテー日本ハムは、5-3でロッテが勝利し、カード勝ち越しを決めた。ロッテの先発・木村優人投手は4回3失点で降板したが、打線が3回にネフタリ・ソト内野手の適時打などで逆転。同点の6回には代打グレゴリー・ポランコ外野手の適時打で勝ち越し、7回には小川龍成内野手の適時打で加点した。2番手の八木彬投手が2回無失点で2勝目を挙げた。日本ハムは矢澤宏太投手の2号ソロなどで一時同点とするも、齋藤友貴哉投手が手痛い一打を浴びた。

オリックスー西武は、7-1でオリックスが快勝し、同一カード3連勝。先発の寺西成騎投手は6回1失点の好投で今季初勝利を挙げた。打線は4回に紅林弘太郎内野手の2点適時二塁打と大城滉二内野手の適時打で逆転し、8回にも紅林内野手の適時二塁打などで4点を追加。投げては古田島成龍投手らリリーフ陣が無失点で繋いだ。西武は先発の菅井信也投手が4回3失点、打線も小島大河捕手の適時打による1点に終わった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）