日本ハムは加藤貴之投手が8失点の乱調

オリックスは15日、西武との接戦を制し、カード勝ち越しを決めた。打線は1回、1死一、三塁から併殺打の間に1点を先制。5回には来田涼斗外野手の適時三塁打、6回には西川龍馬外野手の適時二塁打でリードを広げた。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手は、6回96球4安打8奪三振無失点の好投で無傷の3連勝。椋木蓮投手はプロ初セーブを記録している。敗れた西武は、先発の高橋光成投手が7回3失点と粘ったが、打線が援護できなかった。

楽天は4連勝を飾り、首位ソフトバンクに0.5ゲーム差とした。楽天は1回、黒川史陽内野手の適時二塁打で先制。同点の5回には辰己涼介外野手の適時打で勝ち越した。7回に野選で追い付かれたが、8回表に村林一輝内野手が決勝の2号ソロを放った。先発の古謝樹投手は6回1/3を2失点。7回のピンチでは宋家豪投手が登板し、辰己涼介外野手の本塁補殺で勝ち越しを阻止した。最後は藤平尚真投手が締め、接戦をものにした。ソフトバンクは先発の大関友久投手が6回2/3を2失点と力投したが、3番手の尾形崇斗投手が痛恨の一発を浴び連敗となった。

ロッテ対日本ハムは、9-7でロッテが勝利した。ロッテは初回に2点を先制。3回に先発の毛利海大投手が奈良間大己内野手の2ランなどで5点を失うが、その裏に西川史礁外野手の3ランで同点に追いつき、4回に3点を勝ち越した。4回から継投に入り、八木彬投手がプロ初勝利を挙げた。西川は4安打5打点、藤原恭大外野手は3安打と活躍。日本ハムは加藤貴之投手が8失点と乱調で、反撃も及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）