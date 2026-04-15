

「神の左」で記憶に残るKO勝利を積み重ねた山中慎介 photo by Kyodo News





井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち24：山中慎介

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100年に及ぶ日本ボクシングを振り返っても、真のKOアーチストと呼べるのは数人しかいない。その数人のひとり、山中慎介（帝拳）の場合。決して力づくとは思えないその一撃、一撃。静かな展開から、白熱の予感を一気に斬り落とし、美しいノックアウト、ノックダウンを創り出した。WBC世界バンタム級チャンピオンとして日本歴代２位の12度連続防衛を成し遂げたサウスポーの左パンチは、"美KO"の創造主として、"GOD LEFT（神の左）"と名づけられた。

【大学時代のスランプから再起の決意】

2006年の秋だった。時のWBC世界バンタム級チャンピオン、長谷川穂積の３人目の挑戦者として来日したヘナロ・ガルシア（メキシコ）の公開スパーリングが東京・神楽坂の帝拳ジムで行なわれた。その時のパートナーが山中だった。アマチュア経験が長いとは聞いていたが、プロの戦績は１勝１引き分け。駆け出しに過ぎなかった。集まった報道陣の目がガルシアだけに注がれるなかで始まったスパーリング。だが、その注目のメキシカンがダウンしてしまう。あっけにとられるなか、その後の残り時間はそそくさと消化し、スパーリングは終わった。

「ジムの中では（自分に対する）期待が一気に高まったんですけどね。その期待は時間が経つごとに、どんどんしぼんでいくのを感じました」

のちの取材でそう言って笑わせてくれた山中だが、実際、その成長過程はひどく奥手だった。ガルシアとの公開スパーリング後、KOパンチは片鱗をだんだんと表わしてきても、試合内容は安定せず、ダウンの応酬となったり、しぶとさが自慢の中堅相手に苦闘したり。その破壊力がフル回転し始めるまでに２年以上の下積みを要した。

プロになる以前もまた、ボクシングへの情熱は決して一直線に走ったわけではない。中学生の時、辰吉丈一郎（大阪帝拳）がシリモンコン・ナコントンパークビュー（タイ）を劇的TKOに破った試合を見て、血がたぎった。高校でボクシングを始めようと、名門・南京都高校（現・京都廣学館高校）に進む。自宅がある滋賀県湖南市から京都府南部の高校まで電車を乗り継いで２時間。朝練に間に合わせるため、毎朝５時出発で通った。監督の指導でサウスポーに変えた。そんな努力の甲斐あって３年生時には国体（現・国スポ）少年の部バンタム級チャンピオンに。卒業後は体育推薦で専修大学に進んだ。

しかし、その大学時代はまったく奮わなかった。高校時代、あまりに熱中した反動で、燃え尽き症候群になっていたのか。それとも、戦前からの伝統を持つ強豪大学もその頃はトップから遠く下部リーグに甘んじており、目標を見つけにくかったのかもしれない。出場資格を持つ全日本選手権も棄権するようになる。のほほんと過ごしていた学生ボクサーも４年目、有力新人が入学してきた。のちにアマチュア世界選手権ライトウェルター級３位にもなる川内将嗣だった。その強さは群を抜いていた。練習内容も圧倒的に違った。

「刺激にはなりましたね。自分、何をやっているんだという気持ちにも」

勇んで練習に取り組み、国体にも出場した。だが、敗れた----。山中慎介がようやく本気になる時がきたのだ。卒業後、とびきりの名門、帝拳ジムに入る。ラーメン屋でアルバイトしながらの、厳しい修行の日々に自ら飛び込んでいった。

【遅咲きの強打が爆発。一気に世界へ】

研いできた強打の牙が鈍く輝き始めるのは、長い前座生活の終盤だった。KO・TKO勝ちを連ねるようになる。2010年には日本バンタム級王座を獲得。そして、山中のボクサー人生を最高ランクへと近づける戦いがやってくる。2011年３月５日の岩佐亮佑（セレス）との対決だった。

山中の日本タイトル初防衛戦として行なわれた一戦、戦前の予想は互角もしくは岩佐優位へと動いていた。やはりサウスポーでインターハイ、国体、選抜選手権と高校３大タイトルを制してプロ入りした岩佐のセンスは抜群だった。わずかプロ８戦ながら、鋭利な拳を多彩な角度から突き刺してくる。ジャブ、ワンツーを軸に戦う山中と比べ、より幅広い攻防をハイレベルにこなせると多くのファンには信じられていた。

東京・後楽園ホールには立錐の余地もない大観衆が集まった。"史上最大の日本タイトルマッチ"は、岩佐の猛攻で始まった。しかし、山中は慌てない。強い右ジャブで岩佐の攻勢を押し返し、左ストレートの強打を重ね、やがてペースを握った。岩佐の反撃もあって、ボクシングの聖地はひたすら揺れ返る。迎えた最終回、山中の集中打が火を噴いて、ついにレフェリーストップがかかり、ファンの絶叫の中で戦いは完結した。

世界へと続く道は、すぐに貫通した。同年11月のことだった。当初、クリスチャン・エスキバル（メキシコ）との一戦は暫定のWBCバンタム級王座決定戦と発表されたが、正規王者ノニト・ドネア（フィリピン）に指名防衛戦義務の履行意思がないとして、急遽、正規のタイトル戦に格上げされた。試合ではダウンの応酬もあった。さらに11ラウンド開始のゴングが鳴った途端、照明が落ち、５分間の休憩も余儀なくされる。暗闇のなか、キャンバスに体育会座りして待った山中はたくましかった。再開直後、２度のダウンを奪ってフィニッシュ。晴れて世界のてっぺんに立った。

【技巧の名手モレノとの猛烈倒し合いを制す】

世界チャンピオンになってから、山中の強打はいよいよ磨きがかかっていった。「ゴッツいレフトやな」と誰もがその左パンチを表していたのが、いつの間にか「ゴッド・レフト」に進化したという笑い話が真実かどうかは知らないが、圧倒的な破壊力に満ちた左パンチは神話の領域にまで到達していたのは真実である。

かつてフィリピンの生んだ最高の天才と呼ばれたマルコム・ツニャカオ（日本の真正ジムに所属）を最終回にストップした時の野性味が忘れられない。KO勝利こそ逸したが、元WBCスーパーフライ級王者にして「タフの権化」として知られたスリヤン・ソールンビサイ（タイ）を３度も倒した。そのなかには左ストレートで３メートル近く吹っ飛ばしたものもある。こちらも判定ながら元スーパーフライ級ＷＢＡ王者、リボリオ・ソリス（ベネズエラ）戦も印象に残る。ダウンを互いが奪い合って迎えた終盤、山中の豪打がものすごい。その左ストレートは、巨大建造物を壊す巨大鉄球の絵図と重なって記憶に残っている。

山中の名前を不滅のものにしたのは2016年９月16日、エディオンアリーナ大阪で行なわれたサウスポーの技巧派アンセルモ・モレノ（パナマ）との再戦だったろう。ちょうど１年前の前戦では微妙な判定でなんとか勝ち抜けた山中がこの時演じたのは、日本の世界戦ではかつて知らない猛烈な倒し合いだった。４ラウンドに逆転のダウンを奪われ、その後も右フックを狙い撃ちされて窮地の連続。しかし、６ラウンド、伝家の宝刀、左ストレートで倒し、さらに７ラウンド、２度のダウンを追加し、熱狂の渦にKOの名花を咲かせた。同じ日のダブルメインイベントでは長谷川穂積があまりに劇的な３階級制覇を成し遂げている。「９・16」は日本ボクシング永久の記念日である。

ただし、このモレノ戦を経て、山中の戦力はややすり減った印象を否めなかった。2017年、2018年にはルイス・ネリ（メキシコ）に連続TKO負け。"悪童"ネリの薬物使用、ウェイトオーバーもあったが、山中の戦いにいまひとつ以上の精彩のなさも目立った。

引退した直後、山中にインタビューしたことがある。そのキャリア終盤については、最後まで応援してくれた人々を気遣ってか、「モレノ戦の勝利で、確かに達成感はあったかもしれない」としながらも、その口調はやや濁った。「では」と話題を変えて、「生涯のベストKOは？」と聞くと、表情は一変し、軽やかに言葉が弾き出る。

「そりゃ、もう、トーマス・ロハス（メキシコ）戦。気持ちよかったですね」

2012年11月、東日本大震災の傷跡がまだ癒えきれぬ仙台での試合。かつて日本のリングで世界戦に勝ったことのあるベテランサウスポーを、７ラウンド、左ストレートで沈めた。ロハスが音を立てて顔面からキャンバスに落下する強烈に過ぎるノックアウトだった。正直、恐怖におののき、応援団以外の観客席も静まりかえった。

リングの中と外。むろん、残酷の定義は違う。リングの中でのボクサーが纏う一種の"狂気"は美徳である。山中の健やかな"狂気"が健在なのを確認して、私はますますこのボクサーのことを好きになる。

●Profile

やまなか・しんすけ／1982年10月11日生まれ、滋賀県湖南市出身。アマチュアの強豪、南京都高校（現・京都廣学館高校）でボクシングを始め、インターハイ２位、国体優勝。専修大学を経て、2006年に帝拳ジムからプロに転向した。長い下積みもあったが、2010年に日本バンタム級王座を獲得。初防衛戦でのちのIBF世界スーパーバンタム級王者、岩佐亮佑（セレス）を大激闘の末にTKOで破る。2011年、王座決定戦に勝ってWBC世界バンタム級王座を奪うと、12度の防衛に成功した。2018年に引退。サウスポーのボクサー型で、左ストレートの強打は「ゴッドレフト（God Left）」とあだ名された。31戦27勝（19KO）２敗２分。