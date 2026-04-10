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【大仏見つけるまで帰れない】茨城ではなく、千葉にある方の「牛久駅」で大仏探し！？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が「【牛久大仏】千葉の牛久駅で大仏見つけるまで帰れない観光【上総牛久駅】」を公開しました。動画では、茨城県の牛久大仏にちなみ、千葉県にある小湊鐵道の「上総牛久駅」周辺で大仏を探すというユニークな企画に挑戦しています。



ヅカさんはディーゼルエンジンで走る気動車に揺られ、国の登録有形文化財にも指定されている上総牛久駅の木造駅舎に到着します。駅周辺の案内図を頼りに、大仏を探してお寺を巡る旅をスタートさせました。



最初に訪れた円明院には大仏の姿はなく、続く橘禅寺の羽衣広場では、長崎の平和祈念像を手掛けた北村西望氏監修の立派な「慈母観世音」の銅像と出会います。その後、道中で営業を終了したパチンコ店「PARCO」を発見するなど、ディープな街歩きが続きます。しかしまだ大仏は見つかりません。



果たして本当に千葉の牛久駅で大仏はみつかるのか…？



何気ない街並みから意外な歴史や風景を発見できるディープな観光企画は、週末のちょっとしたお出かけや穴場スポット探しのヒントになりそうです。