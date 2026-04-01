「浮世絵ビックリマンチョコ」西日本で先行販売決定！ 喜多川歌麿ら名作モチーフのシール付き
「ビックリマンチョコ」史上初、浮世絵タッチで悪魔VS天使の世界観を表現した商品が、4月21日（火）から、西日本で先行販売される。
【写真】大迫力！ 並べると1枚の絵柄が完成する「浮世絵ビックリマンチョコ」のシールデザイン
■全41種
今回登場する「浮世絵ビックリマンチョコ」は、ビックリマンキャラクターたちが江戸へタイムスリップした世界観を楽しめるシール付きのエンターテインメント菓子。
ビックリマンのキラキラとした表現と浮世絵の雲母摺（きらずり）や、ビックリマンならではのデフォルメ表現と浮世絵の戯画（誇張を効かせたユーモア）性を掛け合わせ、懐かしのビックリマンの世界観と、江戸時代の大衆文化が融合した、まったく新しいワクワク体験を届ける商品となっている。
シールは全41種のエンボスメタルシールを用意。東洲斎写楽の『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』をモチーフにしたスーパーゼウスや、喜多川歌麿の『婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘』をモチーフにした十字架天使のほか、並べると、背景に『富嶽三十六景』の一図「神奈川沖浪裏」をモチーフにした絵柄が完成するデザインもそろう。
【写真】大迫力！ 並べると1枚の絵柄が完成する「浮世絵ビックリマンチョコ」のシールデザイン
■全41種
今回登場する「浮世絵ビックリマンチョコ」は、ビックリマンキャラクターたちが江戸へタイムスリップした世界観を楽しめるシール付きのエンターテインメント菓子。
ビックリマンのキラキラとした表現と浮世絵の雲母摺（きらずり）や、ビックリマンならではのデフォルメ表現と浮世絵の戯画（誇張を効かせたユーモア）性を掛け合わせ、懐かしのビックリマンの世界観と、江戸時代の大衆文化が融合した、まったく新しいワクワク体験を届ける商品となっている。
シールは全41種のエンボスメタルシールを用意。東洲斎写楽の『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』をモチーフにしたスーパーゼウスや、喜多川歌麿の『婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘』をモチーフにした十字架天使のほか、並べると、背景に『富嶽三十六景』の一図「神奈川沖浪裏」をモチーフにした絵柄が完成するデザインもそろう。