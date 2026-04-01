今年はブルーより“ピンク”かも！【LEPSIM】春のオシャレ見え♡「デニムパンツ」

人気が続いているデニムアイテム。「今季らしく着こなしたい」「周りと差をつけたい」そんな人は、定番カラーのブルーではなく、トレンドカラーのピンクを選ぶのがおすすめです。今回は【LEPSIM（レプシィム）】から、春コーデにぴったりな「デニムパンツ」をご紹介します。スタッフさんによるおしゃれな着こなしテクニックも、ぜひ取り入れてみて。

春コーデが今っぽくおしゃれに垢抜けるピンクデニム

【LEPSIM】「イージーデニムパンツ」\6,990（税込）

落ち着いたくすみピンクで、大人可愛い着こなしを楽しめそうなパンツ。一点投入でコーデが華やぎ、トレンド感も春ムードも高まります。こちらのスタッフさんのように、サテンテープを編み込んだデザインが目を引くセーターを合わせれば、シンプルなワンツーコーデもグッと垢抜けた印象に。

楽ちんおしゃれ見えする甘辛ミックスコーデ

「くったりした柔らかさがある」（公式オンラインストアより）生地で作られており、ウエストはゴム仕様なので穿き心地も楽ちんそう。こちらのスタッフさんは、ピンクのワントーンスタイルにベージュのジャケットをバサッと羽織って。甘さもハンサムさも備わった、絶妙なバランスのおしゃれコーデに仕上げています。

こなれ感のあるキレイめカジュアルコーデ

きちんと見えするジャケットを合わせれば、キレイめカジュアルコーデが簡単に完成。どちらもゆとりのあるシルエットを選ぶことで、こなれた印象も与えられます。シンプルな白トップスにビスチェをレイヤードするのも、センスアップのポイント。

時短でおしゃれ見えを狙えるセットアップコーデ

簡単におしゃれ見えを狙うなら、プルオーバーを合わせたセットアップコーデがおすすめです。スタッフさんのようにベルトでウエストマーク & 黒小物でキリッと引き締めれば、メリハリ感が出てスタイルアップ効果にも期待大。甘さも抑えられるため、大人っぽさも可愛さも備わった春コーデを楽しみたい人にもぴったりです。

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writer：mana.i