耐熱ポリ袋を使って肉じゃがを作る方法について、日本赤十字社の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】えっ…夕飯の準備がラクラク！ これが耐熱ポリ袋で「肉じゃが」を作る方法です！

公式アカウントは「いつものご飯を、洗い物が少ない耐熱ポリ袋調理で手軽に作ってみませんか？」「今回は、日赤香川県支部が作成したレシピ集『なん炊っきょんな』の中から、『肉じゃが』のレシピをご紹介！」と投稿。材料や作り方について、次のように紹介しています。

【材料】（1人前）

・牛薄切り肉 200グラム

・ジャガイモ（乱切り） 2個

・タマネギ（くし切り） 2分の1個

・ニンジン（乱切り） 2分の1個

・しらたき（食べやすい長さに切る） 1袋

・しょうゆ 大さじ1と2分の1

・砂糖 大さじ1

【作り方】

（1）全ての材料を耐熱ポリ袋に入れる。

（2）袋の上から軽くもみ、袋の空気をしっかり抜いて材料のすぐ上の部分をねじって結ぶ。

（3）熱湯で20分ゆでた後、湯から取り出し、器に入れて完成。

公式アカウントは「料理を簡単に作れる耐熱ポリ袋調理、いざという時に備え、ぜひお試しください」と勧めています。