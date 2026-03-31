【売れ筋】Amazon 新生活セール Final　注目の目玉商品は？

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象の中から目玉商品をピックアップ。人気商品はセール終了を待たずに売り切れてしまうこともあるので早めの購入がおすすめです。ぜひお見逃しなく！

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し

マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス

荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select

紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」

ビデオ通話もできるスマートディスプレイ「Echo Show 5」

話題のリカバリーウェア「BAKUNE」上下セット

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル

めぐりズムの「蒸気めぐるアイマスク 無香料」16枚入り

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたニューバランスのスニーカー

ワークアウトにも使えるタフで快適な履き心地のアディダスのシューズ

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。