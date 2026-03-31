【売れ筋】Amazon 新生活セール Final 注目の目玉商品は？
今回は、セール対象の中から目玉商品をピックアップ。人気商品はセール終了を待たずに売り切れてしまうこともあるので早めの購入がおすすめです。ぜひお見逃しなく！
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折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し
山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し 山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619
12,100円 → 9,867円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス
山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH32 ホワイト W33×D27×H32cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 1653
5,500円 → 4,674円（15%オフ）
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荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」
3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235
8,690円 → 6,182円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,980円（38%オフ）
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紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」
Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
39,980円 → 29,980円（25%オフ）
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ビデオ通話もできるスマートディスプレイ「Echo Show 5」
Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
12,980円 → 5,130円（60%オフ）
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話題のリカバリーウェア「BAKUNE」上下セット
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 MENS [TENTIAL] BAKUNE Dry Men's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 MENS ブラック XS
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
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睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
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めぐりズムの「蒸気めぐるアイマスク 無香料」16枚入り
めぐりズム アイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
1,635円 → 1,387円（15%オフ）
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重厚さとスポーティさが程よくミックスされたニューバランスのスニーカー
[ニューバランス] スニーカー ML725 現行モデル メンズ レディース ML725BA D 235
15,950円 → 9,506円（40%オフ）
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ワークアウトにも使えるタフで快適な履き心地のアディダスのシューズ
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 25.0 cm
7,150円 → 3,998円（44%オフ）
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「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
1,112円 → 890円（20%オフ）
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最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
その他のセール商品
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 マルチ味 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】
5,280円 → 4,479円（15%オフ）
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アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 漂白剤つけおき級消臭 詰め替え 100個 [大容量]
3,773円 → 2,999円（21%オフ）
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Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station 2048Wh 世界最小クラスの大容量ポータブル電源 世界最速99分で満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W UPS機能 アプリ遠隔操作 防災 節電 家庭用 アウトドア キャンプ 車中泊 DIY アンカー Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー ポータブル電源 2048Wh 99分満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W TOUモード節電 停電時自動切り替え機能 アプリ操作 拡張対応5120Wh 停電対策 災害用電源 防災 家庭用 アウトドア キャンプ 車中泊 DIY
199,900円 → 99,950円（50%オフ）
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