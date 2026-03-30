バックナー球審は計8度のチャレンジで6度覆る

誤審連発、そして怒りの退場処分。“お騒がせ審判”として有名なCB・バックナー氏に批判の声が殺到している。事件は28日（日本時間29日）に行われたレッズ-レッドソックス戦で起きた。

バックナー氏はこの試合で計8度の「ABSチャレンジ」で判定に異議申し立てをされ、6度も判定が覆った。中でも話題を呼んだのはレッズが5-3で迎えた6回2死満塁の場面、エウヘニオ・スアレス内野手を見逃し三振とジャッジしたものの、2球連続でチャレンジされ、ともに判定が変わったシーンだった。そして、さらに不評を買ったシーンがあった。

レッドソックスが追い上げ、8回は4-5で2死一、二塁の好機を迎えた。打席には一発も期待できるトレバー・ストーリー内野手。カウント0-2から低めに反応したストーリーはバットを止めたかに見えた。しかし、バックナー球審は一塁審判に確認することなく三振を宣告。ストーリーは怒りの表情で不満を示し、ベンチからアレックス・コーラ監督も飛び出した。口論の末、コーラ監督は退場処分が下された。

試合後、地元放送局「NESN」がコーラ監督の取材の様子を公開した。指揮官は8回のバックナー球審についてチェックスイングの確認をしなかったことに苦言を呈し、「彼の仕事はボールとストライクを判定することですが、今日は彼にとって最高の日ではありませんでした。今のシステムというのは、誰もが目にできるものです。彼自身もそれを最初に認めるでしょう。チャレンジの後に、彼がうなだれているのを見ました」と嫌味も込めて批判した。ちなみに、確認しなかった理由については「彼はスイングだと判断し、そう宣告した」という。

バックナー球審は過去にも疑問の残る判定をしてきたこともあり、“お騒がせ審判”として有名な存在だ。そしてこの試合では、その悪名をさらに広げかねない判定を繰り返し、米ファンも怒り心頭。「なぜこいつがまだ審判なのか理解できない」「馬鹿げている」「早くクビにしろ」「どこが振ってるんだ？」「消えてくれ」「なんで偉そうにしてるのか」「人間審判はいらない」「理解できない」などと猛バッシングを受けている。（Full-Count編集部）