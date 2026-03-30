バナナマン設楽統（50）が30日、MCを務めるフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に出演。リニューアル初回を迎え、意気込みを語った。

情報番組「サン！シャイン」の終了に伴い、「ノンストップ！」はこの日から50分前倒しでスタート。オープニングで設楽は「『ノンストップ！』始まりました。今日から『ノンストップ！』15年目に突入いたします。よろしくお願いします」とあいさつ。放送時間の変更にあわせて全国ネットに拡大しており「最初の1時間は今まで見られなかった地域の方々も見られるということで。『ノンストップ！』でございます」と視聴者にあいさつして笑いを誘った。

この日から番組は15年目に突入し、オープニングでは番組初期の映像も紹介。三上真奈アナウンサーが「15年目。改めてすごいことですね」と歴史の長さに触れると、設楽は「初期の映像出てましたけどね。気持ち悪いですね」と自身の姿に苦笑した。

また「いつもより1時間早起きだったと思いますが、いかがでしたか？」と聞かれると、「今日は問題なくね、今日は。これからどうでしょうね」と意味深に語って笑わせた。