ウッチャンナンチャン内村光良（61）、女優天海祐希（58）、今田美桜（29）、30日、都内で「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に出席した。またSnow Man目黒蓮（29）がカナダからリモートで参加した。4人は、この日から放送の新CMに出演する。

2024年（令6）4月発売から累計4億本を突破した「晴れ風」にとって、初のフルリニューアル。「飲みごたえ」と「飲みやすさ」が両立した味わいをより追求。すっきりした飲み口はそのままに、ぐっと締まる後味へと進化した。

天海は「ものすごいチャレンジですよね。自信がないとできない。愛された記憶を胸に『晴れ風』がチャレンジということで、心から応援しています」。

内村はCM撮影を振り返って「味が変わっということで、過去イチ飲んだんじゃないかな。最初に飲んだときのリアクションが出川（哲朗）君風に言うとリアルガチにダイレクトに伝わったんじゃないかと思う」。

今田は「『晴れ風』のCM撮影はいつもワクワク。今回は味がリニューアルされたということで、ちゃんとその味を伝えられるか緊張があったんすけど、驚きがリアルに出ていると思います。本当においしいんです。もう感動的でした」。

目黒はハリウッドドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影のため、1月からカナダ・バンクーバーに滞在中。生中継のリモート参加で、ステージ上のスクリーンに大きく映し出されて「若干、僕がデカすぎて気まずい。カナダからも『晴れ風』を応援できたらいいと思います」。CMで飲んだ瞬間に涙ぐんだことについて「作り手の方に話を聞きに行って裏の姿も見ていたので、そういうものもよみがえって気付いたら出ていたという感じです」。

そして4人で乾杯。目黒は「まさかカナダで『晴れ風』を飲めるとは。皆さんと乾杯できてうれしいです」と笑顔を見せた。天海は「これを皆さんに一緒に飲んで幸せになっていだきたい」。内村は「本当に味がいとおしいなと思います」。今田は「香りもとにかくいいですし、より爽やかに、よりコクがあります」と話した。

目黒は現状について「毎日が刺激的で、不安もありながら、思い切って戦っています。カナダに来る前と後に内村さんから『ユー・キャン・ドゥー・イット（君ならできる）』という言葉をもらいました」。内村が「（日本テレビ）『（世界の果てまで）イッテQ！』で使っている言葉なので。今、ちょっと涙が」と話すと、目黒から「僕のまねは止めてください」とカナダからツッコまれた。

天海は「大本の『晴れ風』は、そのままなんですけど、新しい『晴れ風』も愛していただけたらと心から思います」。内村は「目黒君がカナダで頑張っているのに刺激を受けて、ラジオ英会話に挑戦しています。今まで『ユー・キャン・ドゥー・イット』しか知らなかったんですけど『キャナ・アイ・ハブ・ア・ブレーク』、休息してもいいですかという言葉を覚えました」と笑わせた。