俳優陣内孝則（67）が28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。お笑いタレント陣内智則（52）と名前が1字違いによる“風評被害”について語った。

今回の番組は、“W陣内”がゲスト出演し、大阪・富田林市を散策。2人は食事に行くなど公私にわたって親交があり、孝則が「パック売りが多かった」と、これまで何度も番組で共演したことを振り返った。

メッセンジャー黒田有（56）が「（2人が）親戚ちゃうかというウワサが流れた」と言うと、智則は「そういう番組をやったんですよ。僕と孝則さんと（陣内）貴美子さん。親戚ちゃうかってたどったら、孝則さんと貴美子さんはつながってたんです。僕、関係なかった」と笑わせた。

孝則は「俺、（智則を）応援してるんですよ、親近感を持って。ところがどっこい、山ほど浮気して…」と、智則の過去に言及。

智則が「だから、ごっちゃになって、ネットニュースとかも俺のことやのに、『陣内孝則が』ってなってしまうんですよ」と言うと、孝則が「そう。しかもネガティブな情報ほど僕になっちゃう」とボヤく。

智則も「僕が『ドラマの主演が決まった陣内智則』みたいな、ええ方が僕になる」と苦笑していた。