圧倒的な美ボディ“令和の超新星”22歳、ミニ丈の全身ショットに絶賛の声集まる グラビアアイドルとして活躍中
グラビアアイドル、タレントの山田あいが28日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】圧倒的な美ボディ“令和の超新星”22歳に衝撃！ 水着ショットなども（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「きょとん」とつづり、駐車場での全身ショットを披露。ミニ丈のトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「可愛いすぎ」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】圧倒的な美ボディ“令和の超新星”22歳に衝撃！ 水着ショットなども（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「きょとん」とつづり、駐車場での全身ショットを披露。ミニ丈のトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「可愛いすぎ」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）