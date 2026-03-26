パ・リーグ球団主催のファーム公式戦

3月26日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。

楽天モバイル 最強パーク宮城で行われた楽天と日本ハムの試合は、3-3の引き分けに終わった。

楽天の先発・ホセ・ウレーニャ投手は5回8奪三振1失点と好投。打線は4回、1死一、三塁から堀内謙伍捕手の犠飛で同点とし、続く金子京介内野手の適時打で勝ち越した。

2番手・伊藤樹投手が6回に同点とされるも、6回に大坪梓恩外野手の適時打で再びリードを奪う。しかし7回にも失点し引き分けた。打線では伊藤裕季也内野手が2安打だった。

日本ハムは先発・松本遼大投手が5回2失点。3番手・堀瑞輝投手は1イニング3奪三振の好救援を見せ、打線は進藤勇也捕手、淺間大基外野手がそれぞれ2安打を放った。

曽谷は3回途中降板

オリックスは舞洲での阪神戦に1-4で敗れた。

先発・曽谷龍平投手は初回に2点を失い、2回には百崎蒼生内野手に1号ソロを浴びるなど2回1/3を3失点で降板。3回途中から登板した博志投手が2回2/3を1失点とし、以降の救援陣は無失点でつないだ。

打線は阪神先発・西勇輝投手の前に5回まで沈黙。8回に池田陵真外野手の1号ソロで1点を返すにとどまった。1番・河野聡太内野手が2安打を放つも、チャンスを生かしきれなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）