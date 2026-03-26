小売りの王者だったダイエーが、関東から消滅する。

【貴重写真】徐々に姿を消しつつある「ダイエー」の創業店を見る

イオングループの首都圏と関西のスーパー子会社再編が実施され、首都圏はUSMH、関西ではダイエーを軸に統合。関東のダイエーはイオンフードスタイル（現マックスバリュ関東）に吸収され、文字通りになくなってしまう。なお関西ではダイエーが光洋（イオンの関西地区スーパー子会社）を統合するのでこれからも残る。



ダイエーの創業者・中内功氏 ©文藝春秋

とはいっても、ダイエーという企業は残っているが、過半がイオンフードスタイルなどのブランドに変わっている。すでに関東エリアで店名にダイエーとついている店は半分ほどしかない。すでに若い方はダイエーというブランドをよく知らない人も多いかもしれない。

ただ、昭和世代にとっては、かつて小売業日本一だったダイエーは超有名企業である。プロ野球チーム、ダイエーホークス（ソフトバンクホークスの前身）もあって、とてもなじみ深い名前なのである。ご存じない方のため、少しだけ「ダイエーとはどんな会社だったのか」、「なぜトップ企業があっという間に失墜したのか」といったあたりを振り返ってみる。

1957年、スーパーの第1世代として生まれたダイエー（当時は「主婦の店ダイエー」）は、「価格破壊」を唱えて関西で急成長を遂げると、全国へと展開。1972年からは大手百貨店を抜いて小売業売上トップにのし上がり、2003年にイオンに抜かれるまで、トップを維持していた。

図表1は1998年度時点の小売業売上ランキングだ。1位ダイエー、2位イトーヨーカ堂、3位ジャスコ（現イオン）、4位マイカル（後に経営破綻→イオン傘下へ）、6位西友（ウォルマート→外資ファンド→トライアル）、7位ユニー（現パン・パシフィック・インターナショナルHD（PPIH））とスーパー大手が上位を占めていることがわかるだろう。

この頃は、食品から衣料品、雑貨、家具、家電に至るまであらゆる商品を品揃えする総合スーパーが主流だった。あらゆる需要を取り込んで大きなシェアをもっており、こうした大手以外でも各地に「ミニダイエー」のような総合スーパーが割拠していた時代であった。

ダイエーの勝因は、1970〜80年代の成長する日本経済を背景として、上昇する地価をベースに不動産含み益を活用した、積極的な資金調達による急速な店舗網の拡大であった。また、大手小売業には回転差資金（現金販売なのに支払いは掛け払いなので、大型店を出店して、在庫を増やすほど資金余剰が生まれる）が集まった。

このように、ダイエーは出店すればするほどカネが集まる「錬金術」システムを生み出した。その資金で大都市のみならず、当時、優良立地だった地方中小都市の駅前、中心市街地にも大量に出店することに成功した。他の追随を許さぬ圧倒的なトップ企業として、その後20年以上も小売業界に君臨したのである。ただ、この地方中心市街地を押さえた店舗網が、ダイエーが衰退していく主要因となるのだが……。

小売業最大手となったダイエーは、バブル期にさらに事業の多角化も進めた。先ほどのダイエーホークス、コンビニのローソン、外食のウェンディーズ、ビッグボーイ、ヴィクトリアステーション、ドムドムハンバーガー。さらに百貨店のプランタン銀座や、ホテル、金融、不動産事業も手広く展開、ハワイのアラモアナショッピングセンターを保有していたこともあった。とにかくダイエーのバランスシートは大きく膨らんでいたのである。

バブルが崩壊し、ほどなくして金融危機時代（1990年代後半〜2000年代）に突入すると、ダイエーの錬金術は全く逆回転し始める。不動産、有価証券など保有資産の時価評価が急速に低下し、金融機関は債務の返済を迫るようになった。ダイエーは資金繰りが行き詰まり、資産や事業の整理、売却を余儀なくされたのである。

本業以外の事業・資産を処分しても、かつての価値はなく、それだけではとても返済できないので、事業収益の改善による償還計画が求められることになった。だが、ダイエーは「本業で収益を上げられない」という事実にその時になって気付くのである（図表2）。

総合スーパーとして、いち早く全国制覇したダイエーの店舗は前述の通り、全国各地の駅前や中心市街地といった、その当時の「一等地」に配置されていた。しかし、ダイエーが危機に陥った2000年代には、その一等地がはモータリゼーションによって、商業立地としての価値を失っていた。

既にクルマが普及した地方では、駐車場のない駅前、中心市街地はもはや消費者にとって行きにくい場所になっており、代わって幹線道路沿い（ロードサイド）の大型商業施設が新たな商業立地となっていたのである。

続く記事では、イオンと差がついてしまった経緯に加えて、ダイエーの本格的な凋落を呼び込んだ「業界の変化」についてまとめています。あわせてぜひお読みください。

〈だからダイエーは「イオンの子分」になってしまった…わずか20年で“小売りの雄”が消滅に追い込まれた、スーパー業界の『見過ごせない変化』〉へ続く

（中井 彰人）