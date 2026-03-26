ライドレクチャー講座にタイヤ講座、「知りたい」こと色々にお応えします！

東京ビッグサイトの西２ホールの中央ステージ右側からの入り口を入ってすぐ、2-30ブースにネモケンとYouTubeライレクの元白バイ女子定員・岡谷知香さんが金曜と土曜、日曜日はバイギャザMCでお馴染みの望月ミキさんが皆さまのお越しをお待ちしています。

YouTubeのライドレクチャーを走らずとも学べるハンドルを押えない持ち方や前のめりショックを抑えるブレーキ入力など、実車を使って手取り足取りで操作のコツを伝授します。

またピレリとメッツラーの最新テクノロジーを解説、安全と醍醐味がどのように支えられているか、実際のタイヤにも触って学んでおきましょう！

ライドレクチャー講座とタイヤ講座の時間外でも「知りたい」ことなど何でもお声掛けください。お待ちしています！

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