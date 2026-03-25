エンゼルス戦で11三振を奪う快投直後に更新

【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で投打同時出場。11三振を奪う快投を見せた後、自身のインスタグラムを更新。しかしその内容が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。「なんだこれ」「隠しキャラかな」といった声が相次ぎ、“推理合戦”を繰り広げる事態となっている。

この日は、今季初めてリアル二刀流として実戦のマウンドに上がった。初回にトラウトを空振り三振に仕留めると、2回無死一、二塁のピンチでも3者連続三振を奪うなど圧巻の投球を披露。最速98.5マイル（約158.5キロ）を計測し、4回0/3を投げ11奪三振を記録した。打者としても2打数1安打で打率.308と結果を残し、投打で順調な仕上がりを見せた。

試合後には恒例のSNS更新を行ったが、大谷が投稿したのは投球時の4枚の写真だった。しかも、いずれも顔などは把握できず、逆光のような黒いシルエットになっている。さらに、一切の文字も添えられていない。

普段とは異なる写真の連投に、ファンは即座に反応した。SNSでは「なんだこれ」「野球版Adoかな？」「シルエット最高すぎる」「隠しキャラかな」「すぐにMLBトレカになりそう」「全部ド逆光で草」「大谷インスタ更新 かっけ?」「隠しキャラぽいwww」「シルエットだけでスタイルの良さ分かる」「ここまで格好いいのはズルい」と多くのコメントが寄せられた。顔が全く見えない斬新な投稿でも、ファンの興味を強く惹きつけている。

大谷はレギュラーシーズンでは開幕5戦目、31日（同4月1日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが明言されている。（Full-Count編集部）