男性が「恋愛対象外になる」のは何歳から？25歳女性に聞いて分かった「男として見れなくなる瞬間」とは
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆「おぢアタック」する“40代後半男性”3人が同じ愚痴
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
みなさんは「おぢアタック」という言葉をご存知でしょうか？
おぢアタックとは、35歳以上の男性が8歳以上離れた年下女性に恋愛感情を抱き、口説き落とせるかもしれない、付き合えるかもしれないと考えてアプローチする行為のこと。
筆者の知人ネットワークのなかにはおぢアタックをしている男性も少なくないのですが、そのうちの40代後半の3人が同じようなことを愚痴っていたのです。
その3人が語っていた内容を要約すると、
≪40代前半の頃は20代女性にもそこそこモテたが、40代後半になるとなぜか一気に見向きもされなくなった≫
ということでした。
◆急にビジュアルが老け込んだということもないのに…
ちなみに彼らは同世代の標準的な男性たちに比べると若々しい見た目をしており、40代後半になってから急にビジュアルが老け込んだということはありません。
要するに見た目はさほど変わっていないのに、40代後半になると20代女性からのウケが悪くなったということです。
言わずもがな40代は立派な中年であるため、40代前半だろうが40代後半だろうが20代女性からすれば「おぢさん」であることは間違いないでしょう。
ですから、30代のときと比べて40代はモテなくなるということであれば納得しやすいですが、40代前半と40代後半で若い女性からのモテ度に大きな“差”が出るというのは、どのような原因があるのかわかりにくいかもしれません。
しかし、その原因に対する仮説として、筆者は今回お話を聞かせていただいたココミさん（仮名・女性・25歳）の主張が一理あると納得したのです。
◆25歳女性「なかには関係を持ったおぢさんも何人か…」
「私はもともとけっこう年上の男の人でも恋愛対象になるんですよ。だからアプリ（マッチングアプリ）でおぢさんから“いいね”されたら、メッセージのやりとりで話が合えば2人で飲みに行くし、なかには関係を持ったおぢさんも何人かいます。
でも自分でもあまり自覚がなかったんですけど、会ってもいいかなって思うのはせいぜい42、3歳までで、40代後半の人とはなんとなく会う気になれなかったんですよね。
なんでなんだろうって自問自答してみたら気付いたんです。40代後半ってパパと同じぐらいじゃんって。私の場合はたぶんソレが原因っぽいんですよ」（ココミさん）
ココミさんの実父は現在49歳だそうで、たしかに40代後半になると“父親と同世代”になります。
「私は年上好きだけどファザコンってわけじゃないんでしょうね。42歳の人なら私の“17個上”って感覚で“男”として見れるんですよ。
でも男性が45歳になると“20個上”になるわけで、私的にはその20歳差っていうのが大きなボーダーラインだったんだなと。で、そこからは46、47、48ってなるにつれて、どんどんパパに近付いていくわけで、さすがに父親に近い年齢だと“男”として見れなくなるんだと思います」（ココミさん）
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
みなさんは「おぢアタック」という言葉をご存知でしょうか？
おぢアタックとは、35歳以上の男性が8歳以上離れた年下女性に恋愛感情を抱き、口説き落とせるかもしれない、付き合えるかもしれないと考えてアプローチする行為のこと。
筆者の知人ネットワークのなかにはおぢアタックをしている男性も少なくないのですが、そのうちの40代後半の3人が同じようなことを愚痴っていたのです。
その3人が語っていた内容を要約すると、
≪40代前半の頃は20代女性にもそこそこモテたが、40代後半になるとなぜか一気に見向きもされなくなった≫
ということでした。
◆急にビジュアルが老け込んだということもないのに…
ちなみに彼らは同世代の標準的な男性たちに比べると若々しい見た目をしており、40代後半になってから急にビジュアルが老け込んだということはありません。
要するに見た目はさほど変わっていないのに、40代後半になると20代女性からのウケが悪くなったということです。
言わずもがな40代は立派な中年であるため、40代前半だろうが40代後半だろうが20代女性からすれば「おぢさん」であることは間違いないでしょう。
ですから、30代のときと比べて40代はモテなくなるということであれば納得しやすいですが、40代前半と40代後半で若い女性からのモテ度に大きな“差”が出るというのは、どのような原因があるのかわかりにくいかもしれません。
しかし、その原因に対する仮説として、筆者は今回お話を聞かせていただいたココミさん（仮名・女性・25歳）の主張が一理あると納得したのです。
◆25歳女性「なかには関係を持ったおぢさんも何人か…」
「私はもともとけっこう年上の男の人でも恋愛対象になるんですよ。だからアプリ（マッチングアプリ）でおぢさんから“いいね”されたら、メッセージのやりとりで話が合えば2人で飲みに行くし、なかには関係を持ったおぢさんも何人かいます。
でも自分でもあまり自覚がなかったんですけど、会ってもいいかなって思うのはせいぜい42、3歳までで、40代後半の人とはなんとなく会う気になれなかったんですよね。
なんでなんだろうって自問自答してみたら気付いたんです。40代後半ってパパと同じぐらいじゃんって。私の場合はたぶんソレが原因っぽいんですよ」（ココミさん）
ココミさんの実父は現在49歳だそうで、たしかに40代後半になると“父親と同世代”になります。
「私は年上好きだけどファザコンってわけじゃないんでしょうね。42歳の人なら私の“17個上”って感覚で“男”として見れるんですよ。
でも男性が45歳になると“20個上”になるわけで、私的にはその20歳差っていうのが大きなボーダーラインだったんだなと。で、そこからは46、47、48ってなるにつれて、どんどんパパに近付いていくわけで、さすがに父親に近い年齢だと“男”として見れなくなるんだと思います」（ココミさん）