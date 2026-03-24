【シングル向け】神奈川県で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「本厚木」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 神奈川県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：本厚木駅2位は「本厚木」駅。小田急小田原線の沿線で、新宿まで約53分、横浜まで約44分の距離にあります。厚木市役所をはじめ、買い物施設や銀行などが駅周辺にそろう市の中心エリアです。前年の4位から順位を上げました。
第1位：川崎駅1位は「川崎」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。JR3路線が乗り入れ、横浜方面にも渋谷方面にも30分以内で到着できるロケーションです。近隣の「京急川崎」駅まで徒歩で移動でき、羽田空港へも出やすい立地となっています。駅の周辺にはショッピング施設が充実しています。
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(文:田中 寛大)