SKY-HIのオフィシャルYouTubeチャンネルに『BMSG FES'25』より「To The First -THE FIRST ver.-」「MISSION -MISSIONx2 ver.-」「At The Last feat. STARGLOW」という3つの動画が投稿された。この3つの楽曲は、それぞれBMSGが主催したプロジェクトのテーマソングだ。

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Aile The Shota、RUIのフレーズにドラマが宿る「To The First」

BE:FIRSTを生み出したBMSG最初のオーディション番組『THE FIRST』（日本テレビ系／Hulu）のテーマソングであり、3次審査「VS プロアーティスト審査」の課題曲となった「To The First」。映像も公開された『BMSG FES'25』のステージには、BE:FIRSTはもちろん、当時審査に参加していたMAZZEL・RAN、Aile The Shota、REIKO、STARGLOW・RUIも含めた、まさに“THE FIRST ver.”と呼ぶべきメンバーが登場。この曲の、冷静でありながらも心の奥でメラメラと闘志を燃やすようなイントロを聴くと、BMSGの快進撃の始まりを思い出す人も多いだろう。

Aile The Shotaは〈居場所がない 行く当てもない／なら自分で作るさ 何でもアリ〉という歌詞を〈なら自分で作った〉とアレンジ。オーディション参加後、ソロアーティストとしてデビューし、才能を遺憾なく発揮できる場所で自分らしく活動する彼のストーリーが詰まったフレーズだ。また、センターステージまで満遍なく使い、散らばった場所から登場したメンバーたちが2番のサビにかけてだんだんとメインステージに集まっていく様は、まさにBMSG創立当初、それぞれの違う場所から違う経歴を持った少年らがひとつの理念に向かって集まったことを表しているようだ。

そして、『THE FIRST』参加者の中で最年少であり、当時13歳だったRUIは18歳に。当時は変声期で思うように歌えず、審査ではメロディを変更して歌っていた〈放物線を描く〉というフレーズを、見事完璧に歌い上げた場面も、その年数と成長を感じさせたシーンだった。

EIKIとKANONのパートが心を打つ「MISSION」、デビューへの覚悟に満ちた「At The Last」

MAZZELを生み出した『MISSIONx2』のテーマソングであり、最終審査の課題曲となった「MISSION」。こちらにはMAZZELの8人とREIKO、STARGLOW・KANONが出演している。デビューグループの構想の基盤にいたRANとREIKOが壮大なピアノのイントロに乗せて歌い始める冒頭。そこにSTARGLOWとしてのデビューが決まったばかりのKANONが合流して歌った〈今生まれる〉の一言は、シンプルながらも重みが感じられる。終盤の〈何回だって自分を吼えろ〉のパートではEIKIとKANONが向かい合って歌い、熱いハグも。オーディションの3次審査で同じグループになり、最終審査まで残った仲間。いくつもの審査で切磋琢磨した2人が、デビューを手にした現在地点でアーティストとして互いを認め合う瞬間は、胸に刺さるものがあった。

STARGLOWを生み出した『THE LAST PIECE』のテーマソングであり、6次審査の終盤にSKY-HIと候補生たちで特別パフォーマンスを行った「At The Last」。『BMSG FES'25』でのパフォーマンスは、STARGLOW5人のデビューへの覚悟が感じられる強い眼差しが印象的で、KANONが歌う〈咲くのはここと決めたんだ〉のフレーズが切実に響いた。

創立から5年以上が経ち、所属アーティストや研修生（BMSG TRAINEE）といった仲間を増やしながら全員が生き生きと輝ける形で歩みを進めるBMSG。これからも彼らの作り出す最高の音楽とエンターテインメントを楽しみにしたい。

（文＝池田夏葉）