『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人らが撮影裏話を語る副音声上映実施 第2弾入プレ配布、応援上映も決定

『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人らが撮影裏話を語る副音声上映実施 第2弾入プレ配布、応援上映も決定