『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人らが撮影裏話を語る副音声上映実施 第2弾入プレ配布、応援上映も決定
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の第2弾入場者プレゼント、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼ッ!!野田サトル描き下ろしスペシャルアートボード（A5サイズ）が、3月28日より配布されることが決定。さらに、約1ヵ月限定で撮影裏話が満載の副音声上映の実施が決定した。
【写真】野田サトル描き下ろし！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』第2弾入場者プレゼントビジュアル
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
3月13日から全国418館で公開され、週末動員ランキング（3月13日〜15・興行通信社調べ）では実写映画で、第1位を獲得した本作。
このたび、第2弾入場者プレゼントの配布が決定。第1弾に続き、原作者・野田サトルが描き下ろしたアートボードが、3月28日より配布される。第2弾入場者プレゼントの1面には、野田サトル書き下ろしによる、スモーキーブルーの背景に旅を続ける杉元とアシリパの姿が。もう1面には、今作の舞台となる決戦の地・網走監獄の原作絵を野田自らレイアウトしたアートボードが登場。第1弾と同じくA5サイズとなる。
さらに、4月3日より山崎、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬による今だからできる撮影裏話や思い出トークが満載の副音声上映の実施が決定。
副音声の中では、上記キャスト以外にも、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎、稲葉友、和田聰宏、池内博之、高橋メアリージュン、北村一輝、井浦新、片桐健滋監督、和田三四郎アクション監督ら超豪華メンバーからのメッセージの紹介もあり、まるで本作の一員として、網走監獄へ潜入しているような体感型の映画鑑賞が楽しめる。
そして、本作の人気キャラクターの一人で、鶴見中尉の側近・月島軍曹のアニメ版声優を務める竹本英史と実写版にて月島役を務める工藤阿須加の“ダブル月島”による舞台あいさつが、月島の誕生日4月1日に実施されることが決定。
映画第1弾でも好評を博した、応援上映も、4月1日より北海道・宮城・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・福岡の8都道府県8劇場で開催される。詳細は、各劇場の公式HPにて。チケットは、3月25日0時より劇場HPにて販売。
勝矢演じる“不敗の牛山”こと牛山辰馬による“不敗の応援上映指南ムービー”も到着した。
応援上映の劇場は以下の通り。
【北海道】TOHOシネマズすすきの
【宮城】TOHOシネマズ仙台
【東京】TOHOシネマズ新宿 ※“ダブル月島”応援上映＆舞台あいさつ会場
【神奈川】横浜ブルク13
【愛知】ミッドランドスクエアシネマ
【大阪】TOHOシネマズ梅田
【広島】広島バルト11
【福岡】T・ジョイ博多
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※片桐健滋監督の「片」は旧字が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記
【写真】野田サトル描き下ろし！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』第2弾入場者プレゼントビジュアル
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
このたび、第2弾入場者プレゼントの配布が決定。第1弾に続き、原作者・野田サトルが描き下ろしたアートボードが、3月28日より配布される。第2弾入場者プレゼントの1面には、野田サトル書き下ろしによる、スモーキーブルーの背景に旅を続ける杉元とアシリパの姿が。もう1面には、今作の舞台となる決戦の地・網走監獄の原作絵を野田自らレイアウトしたアートボードが登場。第1弾と同じくA5サイズとなる。
さらに、4月3日より山崎、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬による今だからできる撮影裏話や思い出トークが満載の副音声上映の実施が決定。
副音声の中では、上記キャスト以外にも、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎、稲葉友、和田聰宏、池内博之、高橋メアリージュン、北村一輝、井浦新、片桐健滋監督、和田三四郎アクション監督ら超豪華メンバーからのメッセージの紹介もあり、まるで本作の一員として、網走監獄へ潜入しているような体感型の映画鑑賞が楽しめる。
そして、本作の人気キャラクターの一人で、鶴見中尉の側近・月島軍曹のアニメ版声優を務める竹本英史と実写版にて月島役を務める工藤阿須加の“ダブル月島”による舞台あいさつが、月島の誕生日4月1日に実施されることが決定。
映画第1弾でも好評を博した、応援上映も、4月1日より北海道・宮城・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・福岡の8都道府県8劇場で開催される。詳細は、各劇場の公式HPにて。チケットは、3月25日0時より劇場HPにて販売。
勝矢演じる“不敗の牛山”こと牛山辰馬による“不敗の応援上映指南ムービー”も到着した。
応援上映の劇場は以下の通り。
【北海道】TOHOシネマズすすきの
【宮城】TOHOシネマズ仙台
【東京】TOHOシネマズ新宿 ※“ダブル月島”応援上映＆舞台あいさつ会場
【神奈川】横浜ブルク13
【愛知】ミッドランドスクエアシネマ
【大阪】TOHOシネマズ梅田
【広島】広島バルト11
【福岡】T・ジョイ博多
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※片桐健滋監督の「片」は旧字が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記