山里亮太、若林正恭『DayDay.』VTRにツッコミ止まらず 『青天』へ“セルフ帯”風の熱いコメントも
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、23日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）にVTR出演。MCを務める南海キャンディーズ・山里亮太とは「たりないふたり」で長年の交流があることから、この日も“らしさ”あふれるコメントを残した。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
22日に初小説『青天』（アオテン）のサイン本のお渡し会を行った若林だが、VTRでは「『ノンストップ』をご覧のみなさん、おはようございます！」とおなじみの“他番組ボケ”。「全国放送おめでとうございます！」と続けると、VTRを見ていた山里は「春から丸かぶりだよ！ちゃんと説明しなかったのか？」とすかさずツッコミを入れた。
若林は、同書の反響について「同世代の芸人さんから、感想とかくれることがなかなかないことで。山里さんもLINEくれましたね。なんか怒ってましたね。『なんちゅうもん書いてんだ！映画化は絶対に邪魔する』って言っていました（笑）。昔、しずちゃんの『フラガール』出演を邪魔しようとしていたんで、山ちゃん。ホントに。そういうことやる人間なんでね（笑）。けっこう注視してます。気をつけなきゃなって」とイジり倒した。
『青天』をめぐっては、『ゴッドタン』『あちこちオードリー』などを手がけている佐久間宣行氏が、同書の連載時から読んでおり、頼まれていないものの帯コメント風に感想を送った“セルフ帯”が話題に。その後、実際に書店で佐久間氏の“セルフ帯”が採用されるなどの盛り上がりを見せている。
この日の放送で、山里が残したコメントも、期せずして作品の魅力を伝える“セルフ帯”風に仕上がっており「めっちゃ、これ映像化も完全に面白くなるのがわかってんのよ。でも、これ映像まで成功したら、本当にもう止められなくなるから。（映像化を）止めたい。（自分も小説を）書いていたんだけど、これ読んで（書くのを）やめた！これ、本当に面白い。アメフトわからなくても、本当にわかるんですよ。人間の心のやり取りとか、全登場人物に『この人にドンハマりする』っていう人がいると思う」と、愛と思いがにじみ出るコメントを寄せていた。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
22日に初小説『青天』（アオテン）のサイン本のお渡し会を行った若林だが、VTRでは「『ノンストップ』をご覧のみなさん、おはようございます！」とおなじみの“他番組ボケ”。「全国放送おめでとうございます！」と続けると、VTRを見ていた山里は「春から丸かぶりだよ！ちゃんと説明しなかったのか？」とすかさずツッコミを入れた。
『青天』をめぐっては、『ゴッドタン』『あちこちオードリー』などを手がけている佐久間宣行氏が、同書の連載時から読んでおり、頼まれていないものの帯コメント風に感想を送った“セルフ帯”が話題に。その後、実際に書店で佐久間氏の“セルフ帯”が採用されるなどの盛り上がりを見せている。
この日の放送で、山里が残したコメントも、期せずして作品の魅力を伝える“セルフ帯”風に仕上がっており「めっちゃ、これ映像化も完全に面白くなるのがわかってんのよ。でも、これ映像まで成功したら、本当にもう止められなくなるから。（映像化を）止めたい。（自分も小説を）書いていたんだけど、これ読んで（書くのを）やめた！これ、本当に面白い。アメフトわからなくても、本当にわかるんですよ。人間の心のやり取りとか、全登場人物に『この人にドンハマりする』っていう人がいると思う」と、愛と思いがにじみ出るコメントを寄せていた。