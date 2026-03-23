山崎颯一郎がインスタで入籍を報告「結果で応えられるように」

オリックスの山崎颯一郎投手が23日、自身のインスタグラムで入籍したことを報告した。海辺で寄り添う写真を公開し、ファンから「おめでとうございます」「末永くお幸せに」と祝福の声が殺到している。

山崎は「ご報告です！ 私事ですが先日入籍しました。応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！ 引き続き応援よろしくお願いします」と投稿。海辺で犬とともに新妻を抱き寄せる様子、並んで歩く姿、背番号21のユニホームを着た新妻と並んで笑顔を見せる写真を公開しており、仲睦まじいことが伝わってくる。

2023年はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表に選出され、シーズン53試合で防御率2.08、27ホールド9セーブと飛躍。その後は登板機会を減らし、昨季は28試合で防御率4.28にとどまったが、27歳は生涯の伴侶とともに完全復活を目指す。

ファンは「月曜日朝から幸せなご報告、ファンとしてとってもうれしいです」「素敵な写真をありがとう」「奥様を見る表情がとっても柔らかくてホッとする場所ができたんだなってわかります」「幸せそうで何よりです」「絵になるなぁ」「ますます野球頑張って、奥さんを優勝旅行のハワイに連れて行こう！」「幸せな家庭を築き、より一層のご活躍を楽しみにしています」などと“報告”を喜んでいた。（Full-Count編集部）