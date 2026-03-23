放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが22日夕、Xを更新。トランプ米大統領にまつわる投稿をし、反響を呼んでいる。

高市早苗首相の、トランプ米大統領との日米首脳会談を行った際、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」などと発言。一方のトランプ大統領は「素晴らしい選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物がここにいる。非常に人気があり、力強く、素晴らしい人物」と高市首相をたたえるなどした。そして一連のトランプとのやり取りにおける、高市首相のトランプに対する態度や外交姿勢が賛否さまざまな論議を呼んでいる。

そうした中、デーブはXに「トランプに対する正しい外交姿勢→無事にやり過ごす」とポストした。

このデーブの投稿に対し「余計な事を言わず身内を褒める」「ほんとそれ！」「デーブ・スペクター氏に対する正しいダジャレ姿勢→何事もなく聞き流す…」「意外に難しそうですけどね。。。」「身内のカードをきって、褒めていい気分にさせる」「トランプに対する正しい外交姿勢→トラの尾を踏まずに小躍りしてステップを踏む」「トランプに対する正しい外交姿勢→とにかくおだてて、上機嫌にしておけば全てOK」などとさまざまな反響の声が相次ぎ、大喜利状態となっている。