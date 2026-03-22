声優・中島ヨシキ、結婚を発表 『あんさんぶるスターズ！』『アイドルマスター SideM』など出演
声優・中島ヨシキが22日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。
【写真】どう演じる？竜胆兄弟を演じる千葉翔也、中島ヨシキ
書面を投稿して「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」と報告。
その上で「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます。まだまだ未熟な私ではございますが、日々を豊かに、表現者として、人として、より一層精進して参ります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。
中島は、『あんさんぶるスターズ！』南雲鉄虎役、『アイドルマスター SideM』山下次郎役、『もののがたり』硯役などで知られる。舞台や音楽活動なども積極的に行っている。
【写真】どう演じる？竜胆兄弟を演じる千葉翔也、中島ヨシキ
書面を投稿して「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」と報告。
その上で「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます。まだまだ未熟な私ではございますが、日々を豊かに、表現者として、人として、より一層精進して参ります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。
中島は、『あんさんぶるスターズ！』南雲鉄虎役、『アイドルマスター SideM』山下次郎役、『もののがたり』硯役などで知られる。舞台や音楽活動なども積極的に行っている。