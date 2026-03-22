ハローキティ×「RINGO」がコラボ！ クーラーバッグやポーチ付きの特別な“パイ”を発売
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、4月1日（水）から、ハローキティとのコラボ商品を、全国の常設店舗などで発売する。
【写真】大人かわいい！ 「ポーチセット」や「ミニプレートセット」も展開
■キルティング仕立てのグッズが登場
今回「RINGO」のブランド誕生10周年を記念したプロジェクト第2弾として展開されるのは、ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティとの特別なコラボ商品。
コラボレーションパイとして、一番人気の「焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル」にハローキティのメダルチョコをトッピングしたパイや、リボンチョコがキュートな「できたてミルフィーユ」、「焼きたてオープンパイ」が登場する。
3種のパイは、ハローキティの特別グッズを添えたセットBOXで提供。おでかけやピクニックにもぴったりな「クーラーバッグセット」と、コスメや小物入れとして活躍する「ポーチセット」がそろう。
また4月22日（水）からは、全4種類の限定デザインからランダムで1枚が付属する「ミニプレートセット」を販売予定。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
さらに、ごろっと食感のりんごを使ったフィナンシェ3個を封入した「RINGOフィナンシェ ハローキティ缶」も用意。ハローキティとお友だちのタイニーチャムのおさんぽ風景を描いた、愛らしい世界観が楽しめる缶だ。
【写真】大人かわいい！ 「ポーチセット」や「ミニプレートセット」も展開
■キルティング仕立てのグッズが登場
今回「RINGO」のブランド誕生10周年を記念したプロジェクト第2弾として展開されるのは、ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティとの特別なコラボ商品。
コラボレーションパイとして、一番人気の「焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル」にハローキティのメダルチョコをトッピングしたパイや、リボンチョコがキュートな「できたてミルフィーユ」、「焼きたてオープンパイ」が登場する。
また4月22日（水）からは、全4種類の限定デザインからランダムで1枚が付属する「ミニプレートセット」を販売予定。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
さらに、ごろっと食感のりんごを使ったフィナンシェ3個を封入した「RINGOフィナンシェ ハローキティ缶」も用意。ハローキティとお友だちのタイニーチャムのおさんぽ風景を描いた、愛らしい世界観が楽しめる缶だ。