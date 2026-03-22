有働由美子、『時すでにおスシ!?』で連続ドラマ初出演 主人公・みなとの親友役を演じる
4月7日スタートする永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の新たなレギュラーキャストとして、有働由美子と猫背の出演が発表された。連続ドラマ初出演の有働は主人公みなとの親友・磯田泉美役、猫背はみなとと泉美がたまるスナックのママ・小宮山蘭子役を演じる。
【写真】スナックのママ役は実力派俳優・猫背椿
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
有働が演じる磯田泉美は、みなとの高校の同級生であり親友。推しであるハリウッド俳優がすし好きという情報を耳にし、「すし職人になろう！」と“鮨（すし）アカデミー”にみなとを誘った張本人だ。堅実派なみなととは違って、突飛なことを思いついてはそっちに突っ走るタイプの自由な女性。現在はピラティスのインストラクターをしている。
有働はニュースキャスター役やナレーションとしての映像作品への出演経験はあるものの、本格演技は今作が初。「永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、『恥をかいても何を言われてもいい！』と勇気を出して飛び込みました。演技はほぼ初めてで、クランクインしてから生放送とは違う丁寧な撮影やお芝居の積み重ねに驚いています」とコメントした。
猫背が演じる小宮山蘭子は、泉美がインストラクターをしているピラティス教室の生徒であり、泉美の行きつけのスナック「べてらん子」のママ。夫と2人の子どもがいる主婦という役どころだ。
猫背は「親しみやすい顔立ちのせいか2年間でスーパーの店員役のオファーを4回も頂いたことがあるのですが、今回はスーパーチームではなく飲み屋さんを持たせて頂けたので、悩める女性のデトックススポットとなれるような、つい食べログで『べてらん子』を探しちゃうような、そんなお店を目指します」としている。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜22時放送。
※有働由美子、猫背椿のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有働由美子
永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、「恥をかいても何を言われてもいい！」と勇気を出して飛び込みました。演技はほぼ初めてで、クランクインしてから生放送とは違う丁寧な撮影やお芝居の積み重ねに驚いています。現場で緊張する私に、永作さんは優しく声をかけてくれて、こちらがやりやすくなるよう環境を整えてくださる、その自然体な佇まいに導かれながら、のびのびと撮影に臨んでいます。
私が演じる泉美は、男社会で葛藤しながらもしなやかに次の一歩を踏み出す、潔く気持ちいい女性です。周囲を明るく照らし、落ち込んだ時も「まあ、いいか」と思わせてくれる彼女のような存在が身近にいたら、とても心強いなと思います。
最近は肩の力を抜いてと言われますが、実際には必死に踏ん張らなければならない時期もあると思います。そんな時に、そっと背中を押してくれる、頑張っている人の“アロマ”のようなドラマだと思います。ドラマをご覧いただいて「明日も頑張ろう！」と思っていただけたら嬉しいです。
■猫背椿
主人公みなとの放つ台詞に快哉を叫ぶ時や、自分演じる蘭子の台詞にうんうん頷いています。
人とお酒を飲むのが好きでお店を始めた蘭子さんですが、自分も不定期で｢バー椿｣を開催し、ママとして場を提供することがあります。
よく｢飲み友達になりたい｣と言われますが、未だ失敗しないお酒の飲み方がわからない有り様で、そんな自分でも蘭子さんなら飲み友達になりたいなと思います。
親しみやすい顔立ちのせいか２年間でスーパーの店員役のオファーを４回も頂いたことがあるのですが、今回はスーパーチームではなく飲み屋さんを持たせて頂けたので、悩める女性のデトックススポットとなれるような、つい食べログで｢べてらん子｣を探しちゃうような、そんなお店を目指します。
【写真】スナックのママ役は実力派俳優・猫背椿
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
有働はニュースキャスター役やナレーションとしての映像作品への出演経験はあるものの、本格演技は今作が初。「永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、『恥をかいても何を言われてもいい！』と勇気を出して飛び込みました。演技はほぼ初めてで、クランクインしてから生放送とは違う丁寧な撮影やお芝居の積み重ねに驚いています」とコメントした。
猫背が演じる小宮山蘭子は、泉美がインストラクターをしているピラティス教室の生徒であり、泉美の行きつけのスナック「べてらん子」のママ。夫と2人の子どもがいる主婦という役どころだ。
猫背は「親しみやすい顔立ちのせいか2年間でスーパーの店員役のオファーを4回も頂いたことがあるのですが、今回はスーパーチームではなく飲み屋さんを持たせて頂けたので、悩める女性のデトックススポットとなれるような、つい食べログで『べてらん子』を探しちゃうような、そんなお店を目指します」としている。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜22時放送。
※有働由美子、猫背椿のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有働由美子
永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、「恥をかいても何を言われてもいい！」と勇気を出して飛び込みました。演技はほぼ初めてで、クランクインしてから生放送とは違う丁寧な撮影やお芝居の積み重ねに驚いています。現場で緊張する私に、永作さんは優しく声をかけてくれて、こちらがやりやすくなるよう環境を整えてくださる、その自然体な佇まいに導かれながら、のびのびと撮影に臨んでいます。
私が演じる泉美は、男社会で葛藤しながらもしなやかに次の一歩を踏み出す、潔く気持ちいい女性です。周囲を明るく照らし、落ち込んだ時も「まあ、いいか」と思わせてくれる彼女のような存在が身近にいたら、とても心強いなと思います。
最近は肩の力を抜いてと言われますが、実際には必死に踏ん張らなければならない時期もあると思います。そんな時に、そっと背中を押してくれる、頑張っている人の“アロマ”のようなドラマだと思います。ドラマをご覧いただいて「明日も頑張ろう！」と思っていただけたら嬉しいです。
■猫背椿
主人公みなとの放つ台詞に快哉を叫ぶ時や、自分演じる蘭子の台詞にうんうん頷いています。
人とお酒を飲むのが好きでお店を始めた蘭子さんですが、自分も不定期で｢バー椿｣を開催し、ママとして場を提供することがあります。
よく｢飲み友達になりたい｣と言われますが、未だ失敗しないお酒の飲み方がわからない有り様で、そんな自分でも蘭子さんなら飲み友達になりたいなと思います。
親しみやすい顔立ちのせいか２年間でスーパーの店員役のオファーを４回も頂いたことがあるのですが、今回はスーパーチームではなく飲み屋さんを持たせて頂けたので、悩める女性のデトックススポットとなれるような、つい食べログで｢べてらん子｣を探しちゃうような、そんなお店を目指します。