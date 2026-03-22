避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"に挑んだ直後に妊娠を発表したイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。ネット上の"お腹のふくらみを偽装しているのではないか？"との声に猛反論している。

【写真】ベッドに横たわり、妊娠検査を受けるボニー。「繁殖ミッション」に参加した約400人の覆面男性らなど

ボニーは、"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、一般人参加型の過激な企画で知られるインフルエンサーだ。今年2月に実施した"最新作"が前出の繁殖ミッションだった。

この企画の直後、なんとボニーは妊娠を発表した。海外事情に詳しいジャーナリストの話。

「企画から約2週間後、『ボニー・ブルーは妊娠しています』と題した動画をYouTubeで公開。ボニーは妊娠検査薬を使用し、『間違いなく妊娠してる』と笑みを浮かべました。医師とされる男性からクリニックで、『赤ちゃんです』『11日〜13日前に妊娠した可能性が高いです』と診断されるシーンもありました」

しかし、ボニーは"世界最大の出産ライブストリーミング"を予告したものの、結局は妊娠していないことが判明した過去がある。そんな"前科"があるだけに、今回の妊娠発表に疑いの目を向ける人々は多く、動画内の不自然な点なども指摘されている。

ボニーは現在、メキシコの観光地カンクンに滞在し、春休み中の若者との"交流"を楽しんでいる最中だ。前出のジャーナリストによると、「TikTok」に投稿した動画にも疑いの声が寄せられているという。

「リゾートの様子を撮った動画を『TikTok』に投稿したところ、胸元がむきだしになった白いトップスからのぞくボニーの腹部に異物がついているように見えるとして、"ベルトを腰に巻き、人工的にふくらみを作っているのではないか？"と疑う声が噴出しました。

また、普段は大胆に肌を露出することの多いボニーですが、直近だとお腹周りを隠しがちなことも"怪しい"と解釈されています」

イギリスのタブロイド紙『デイリー・スター』を通じて、ボニーは、「私のような妊婦の多くは、妊娠中に長めのトップスや水着を着ることを楽しんでいると思う」「お腹の形や大きさは人それぞれだし、肌の色も変わることがある」と疑惑に真っ向から反論。「みんながそこまで驚いている理由がわからないけど、私は何千人もの男と寝てきたクソ女よ」と挑発的なコメントをしている。

結局ボニーは本当に妊娠中なのか、いまだ不明なまま。真相を知るためには、これから10か月近く、彼女を見守るしかないのか──。