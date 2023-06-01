劇場版『メダリスト』2027年公開 PV＆ビジュアル解禁「全日本ノービス大会」開幕
アニメ『メダリスト』の劇場版が2027年に公開されることが決定した。テレビアニメ第2期のその後が描かれる「全日本ノービス大会、開幕」の物語が展開され、あわせてティザービジュアルとPVが公開された。
【画像】目バチバチ！いのりVS光 公開された劇場版『メダリスト』場面カット
公開されたビジュアルは、主人公・結束いのり(CV.春瀬なつみ)と、最大のライバル・狼嵜 光(CV.市ノ瀬加那)が対峙する、いのりが王座に挑戦していくことを予感させる一枚に仕上がっている。PVも劇場版で描かれるいのりとコーチ・司の二人が挑む、「全日本ノービス大会」での次なる戦いに期待が高まる内容になっている。
『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受け、才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司の姿が描かれる。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期が2026年1月〜3月にかけて放送された。
【画像】目バチバチ！いのりVS光 公開された劇場版『メダリスト』場面カット
公開されたビジュアルは、主人公・結束いのり(CV.春瀬なつみ)と、最大のライバル・狼嵜 光(CV.市ノ瀬加那)が対峙する、いのりが王座に挑戦していくことを予感させる一枚に仕上がっている。PVも劇場版で描かれるいのりとコーチ・司の二人が挑む、「全日本ノービス大会」での次なる戦いに期待が高まる内容になっている。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期が2026年1月〜3月にかけて放送された。
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