◇MLB オープン戦 ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)

ドジャースの山本由伸投手がオープン戦でシーズン前最後のマウンドに上がり5回無失点。試合後理想のエース像について語りました。

この日の山本投手は初回に157キロの速球で三振にとるなど3者連続三振の立ち上がり、2回に2つの三振、3回にも2つ奪うなど5回7奪三振無失点で終えました。

試合後、山本投手は「ツーシームもいいとこ決まってましたし、ストレートも良かったと思いますし、いろんなボールをいろんな場面で使うのを試せたので、それが一番良かったかなと思います」とコメントしました。

昨シーズンのワールドシリーズではMVPを獲得。今季は2年連続の開幕投手が決定し、理想とするエース像について「やっぱりローテーションもいいピッチャーがすごくいますし。いろいろ勉強させてもらいながら、お互い高め合いながらできてるので。すごくいいなと思いますし、またその中でチームメートだったり。ファンの方から信頼されるようなピッチャーでいたいなと思います」と語りました。

昨季は東京ドーム、今季は本拠地ドジャー・スタジアムで開幕を迎えますが、「また違う雰囲気になると思いますし、僕自身もすごく楽しみですし、2連覇した後ファンの皆さんに会うのが初めてなのですごく楽しみにしてます」と語りました。