＜義妹にマンション譲れ？＞金銭も夫婦関係も清算…「恥を知れ！」叱ってくれた義両親【第5話まんが】
私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしています。先日、私の母が亡くなりました。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。そんな話、受け入れられるわけがありません。しかも義妹のマナさんやその夫であるコウタさんは、私に対してあまりに無礼な態度です。調べてみると解雇や借金など、義妹夫婦の嘘が次々と明らかになり……。私は義両親にも来てもらい、話をつけることにしました。
義両親は「いい加減にしなさい！」と義妹夫婦を一喝しました。あらかじめ興信所からの調査結果などをすべて渡し、これまでの経緯を知ってもらっていたのです。自分たちの思惑がすべてバレていると知り、義妹夫婦は青ざめました。
「恥を知れ！」義父にそんなふうに怒られて、夫はショックを受けていました。義両親が事情をわかってくれて、とてもありがたかったです。私は静かにお礼を述べると、「家を売却して、援助していただいた分をお返しします」と告げました。
義両親に解雇トラブルや借金のことを指摘されると、義妹夫婦は真っ青になって絶句しました。嘘をついて私のマンションを横取りし、即座に売ってお金を得ようとしていたのです。そんな詐欺まがいのこと、許せるわけがありません。義両親が強く叱りつけるのも当然のことでしょう。
すべての事情を知った義両親は深く頭を下げ、私に謝罪してくれました。一方の夫は、目の前に突きつけられた離婚届に呆然としています。そして企みがバレてしまった義妹夫婦は、ただただうつむいているだけだったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
義両親は「いい加減にしなさい！」と義妹夫婦を一喝しました。あらかじめ興信所からの調査結果などをすべて渡し、これまでの経緯を知ってもらっていたのです。自分たちの思惑がすべてバレていると知り、義妹夫婦は青ざめました。
「恥を知れ！」義父にそんなふうに怒られて、夫はショックを受けていました。義両親が事情をわかってくれて、とてもありがたかったです。私は静かにお礼を述べると、「家を売却して、援助していただいた分をお返しします」と告げました。
義両親に解雇トラブルや借金のことを指摘されると、義妹夫婦は真っ青になって絶句しました。嘘をついて私のマンションを横取りし、即座に売ってお金を得ようとしていたのです。そんな詐欺まがいのこと、許せるわけがありません。義両親が強く叱りつけるのも当然のことでしょう。
すべての事情を知った義両親は深く頭を下げ、私に謝罪してくれました。一方の夫は、目の前に突きつけられた離婚届に呆然としています。そして企みがバレてしまった義妹夫婦は、ただただうつむいているだけだったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子