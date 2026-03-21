SUPER EIGHTの村上信五（44）が21日、大阪・東大阪市で行われた近大の卒業式にゲストスピーカーとしてサプライズで登壇した。はかまやスーツ姿の卒業生約5000人で埋まる会場がどよめく中、スーツ姿で村上は「みなさん、卒業できてうれしいか〜」と呼びかけると、卒業生からは「お〜！」とリスポンスがあった。

軽妙な関西弁のトークを繰り広げる

門出の日を迎えた卒業生に「先に社会に出ている人間として言えることは、普通ってそんなに悪くない」と自らの経験談を交え、「社会は若者の個性を求めてきますよね。大人が悪いではなく、社会のシステムも問題かなと思う」と話した。

村上は10代の頃からエンタメ界で活躍し、最近は農業分野での活動や自身をモデルにしたバーチャルタレント「AIシンゴ」の開発、著書「半分論」（幻冬舎）の出版など多彩な活躍が注目されている。

芸能界を例に「芸能界は個性の集まり。でも無理繰りつくるのはがんばらなくていい」と話し、「僕、何にもすごくない。人に恵まれた」と振り返った。

近大卒業式には14年以降、故安倍晋三元首相、EXILE HIRO、秋元康氏ら毎年、著名人が登場している。