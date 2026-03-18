5月31日をもって活動終了する嵐の二宮和也（42）が17日深夜にXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催されている米国マイアミで一夜を過ごし、定期ポストを行った。

二宮は13日に開幕した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」（北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の3公演に出演。札幌公演を終えた翌日の16日午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポスト。二宮は「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」に就任。決勝は米国と日本を準々決勝で破ったベネズエラが対戦する。

その後、日本時間の17日午前10時11分に「ようやく到着 移動時間はしっかり1日でした笑」と夜のマイアミとみられる写真を公開。マイアミとの時差は14時間もある。そして同日午後10時28分に「皆ーおはよー」と定期ポストをつづった。

二宮の定期ポストに対し「おはようございます 時差すごい」「日本は夜だよー！」「時差おはよーだ！ こちらは夜の11時前ですよ 時差ぼけはどうですか？ 決勝楽しみです！！」などと書き込まれていた。

今ツアーは北海道3公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。嵐は開幕前の4日、新曲「Five」をリリースしている。