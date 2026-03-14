アニメ『名探偵コナン』“風の女神”萩原千速らをフィーチャーした厳選120エピソードをTVerで順次配信！
TVerにて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開されることを記念し、映画に登場する人物にフィーチャーしたテレビアニメ厳選120エピソードを、3月14日から順次配信開始されることが発表された。
【写真】「萩原千速＆神奈川県警」「世良真純・赤井一家」「警察学校＆警視庁」セレクションを順次配信！ アニメ『名探偵コナン』場面写真
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、横浜が舞台。
コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナンたちが乗った車の上を飛び越え暴走する謎の“黒いバイク”現れる。それを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―。
しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。その後、コナンたちが横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル……「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか？ そしてなぜか千速の脳裏に、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶がよぎる…。
そんな劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念となる、テレビアニメ『名探偵コナン』特集作品ラインナップは以下の通り。
【テレビアニメ版】
風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション（25エピソード）
疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション（56エピソード）
絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション（39エピソード）
【配信スケジュール】
テレビアニメ版
3月14日18時01分〜6月21日18時まで。
※テレビアニメ版は3月14日〜4月7日は1日1話ずつ、4月8日〜5月5日は1日2話ずつ、5月6日〜6月13日は1日1話ずつ順次配信。
※テレビニメ版の各エピソードは配信開始から1週間配信。
※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性あり。
【写真】「萩原千速＆神奈川県警」「世良真純・赤井一家」「警察学校＆警視庁」セレクションを順次配信！ アニメ『名探偵コナン』場面写真
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、横浜が舞台。
コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナンたちが乗った車の上を飛び越え暴走する謎の“黒いバイク”現れる。それを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―。
そんな劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念となる、テレビアニメ『名探偵コナン』特集作品ラインナップは以下の通り。
【テレビアニメ版】
風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション（25エピソード）
疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション（56エピソード）
絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション（39エピソード）
【配信スケジュール】
テレビアニメ版
3月14日18時01分〜6月21日18時まで。
※テレビアニメ版は3月14日〜4月7日は1日1話ずつ、4月8日〜5月5日は1日2話ずつ、5月6日〜6月13日は1日1話ずつ順次配信。
※テレビニメ版の各エピソードは配信開始から1週間配信。
※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性あり。