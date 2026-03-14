「取れば負けない」谷村海那の不敗神話は継続。攻守で躍動のストライカーが語る横浜FMの変化「誰かだけが行くんじゃなくて…」
３月14日に開催された百年構想リーグ第６節で、横浜F・マリノスはジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。２−０で勝利を収めた。
この一戦で追加点をマークしたのが、谷村海那だ。74分、ボックス内で山根陸からのパスを受けると、迷いなく左足を一閃。強烈なシュートをニア上に突き刺し、今季２点目を奪ってみせた。
得点だけではない。前線で身体を張り続け、何度も攻撃の起点となれば、自陣のペナルティエリア付近まで戻ってボールを奪い返すなど、守備でも存在感を発揮。攻守両面でチームを支えた。
試合後、28歳のストライカーは「全員が戦って良い試合だった」と総括。得点シーンについては「本当に陸が、自分が空いているのをよく見てくれて、トラップもうまくいって、シュートもうまくいった」と振り返った。
昨季からリーグ戦で自身が得点した試合は７戦全勝。不敗神話が続くなかで、「取れば負けない。そういうのは意外と続くので、取り続けたい」と笑みを浮かべた。
さらに、この日はチームにとって今季初のクリーンシート。前節のFC東京戦（０−３）からの変化に関しては、守備意識の統一を挙げた。
「守備で言ったら、全員が前で行く。誰かだけが行くんじゃなくて、全員で合わせると徹底して今日挑んで、それがうまくいった」
攻守で存在感を放った谷村。ストライカーとして求められる結果と献身的なプレーで、横浜FMに大きな勝点３をもたらした。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】ニア上ズドン！ マリノス谷村海那の豪快弾！
この一戦で追加点をマークしたのが、谷村海那だ。74分、ボックス内で山根陸からのパスを受けると、迷いなく左足を一閃。強烈なシュートをニア上に突き刺し、今季２点目を奪ってみせた。
得点だけではない。前線で身体を張り続け、何度も攻撃の起点となれば、自陣のペナルティエリア付近まで戻ってボールを奪い返すなど、守備でも存在感を発揮。攻守両面でチームを支えた。
昨季からリーグ戦で自身が得点した試合は７戦全勝。不敗神話が続くなかで、「取れば負けない。そういうのは意外と続くので、取り続けたい」と笑みを浮かべた。
さらに、この日はチームにとって今季初のクリーンシート。前節のFC東京戦（０−３）からの変化に関しては、守備意識の統一を挙げた。
「守備で言ったら、全員が前で行く。誰かだけが行くんじゃなくて、全員で合わせると徹底して今日挑んで、それがうまくいった」
攻守で存在感を放った谷村。ストライカーとして求められる結果と献身的なプレーで、横浜FMに大きな勝点３をもたらした。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
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