「生足？？？」篠崎愛、美脚際立つスーツ姿を披露！ 「痩せたね〜」「うちの会社に就職しませんか？」
タレントの篠崎愛さんは3月11日、自身のInstagramを更新。スーツを着た姿を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】篠崎愛の美脚際立つスーツ姿
「OLさん風のスーツ姿、カッコいい」篠崎さんは「スーツも見慣れたもんですな」とつづり、4枚のソロショットを投稿。白いシャツの上からネイビーのスーツを着用した姿です。スカートを履いており、スラリとした脚の美しさが際立っています。篠崎さんがOLだったら……と想像してしまう服装です。
ファンからは「綺麗すぎるでしょ」「ドキドキしちゃう」「OLさん風のスーツ姿、カッコいい」「うちの会社に就職しませんか？」「学校にこんな先生がいたら」「生足？？？」「痩せたね〜」などの声が寄せられました。
過去にも美脚を披露過去にも脚の美しさが際立つ姿を投稿している篠崎さん。2025年9月9日には、白いシャツにゆったりとしたシルエットのショートパンツを合わせたコーディネートを披露しています。ファンからは「あ〜し！細〜い！」「元々足長いのに更に長く見える」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
