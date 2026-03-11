「プロレス・新日本」（１０日、シゲトーアリーナ岡山）

東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が第１試合のタッグマッチに出場し、ＩＷＧＰタッグ王者のノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）のＹｕｔｏ−Ｉｃｅ（２９）＆ＯＳＫＡＲ（２７）と初対戦した。

デビュー以来、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」との抗争が続いているウルフだが、この日はファンの支持率急上昇中のタッグ王者と初遭遇。“喧嘩屋”Ｉｃｅのエルボーやキックなど強烈な打撃でダメージを負ったが、真っ向勝負で打ち返し、豪快な裏投げで反撃した。身長２０１センチのＯＳＫＡＲには肩車を何度も防がれ、終盤には背後からナイトメアホールド（裸絞め）で捕まったが、さすがに柔道家のスイッチが入ったのか電光石火の担ぎ技で切り返し、さらに今度はシットダウン式の肩車スラムで豪快にたたきつけた。

パートナーの安田優虎（２６）が３カウントを奪われたものの、試合後もヒートアップしたウルフはＩｃｅと至近距離でにらみ合い、エルボーを打っていったが、喧嘩屋から逆に強烈なエルボー、張り手、ストンピングを食らって返り討ちに遭った。

刺激的な初対決を終えたウルフは「ずっとＨＯＴとの戦いで他の選手と戦ってこなかったけど、今日初めてプロレスの奥深さを知ることができた。まだまだ学ぶことがたくさんあると思うし、柔道では（自分は）強かったかもしれないけど、プロレスでは初心者だから。初心を忘れずに、今日の負けもしっかりと次に生かして強くなっていきます」と実感を込めた。

一方で、「ＫＯ兄弟」は五輪王者プロレスラーに容赦なく“本音”をぶつけていった。

ＯＳＫＡＲは「ウルフアロンがＮＥＶＥＲ無差別級王座の最初の防衛戦で（ベルトを）失ったことを改めて祝いたいよ。タイトルがないと、モチベーションが下がって、負け続けるのか？図太い野郎だ。（３・６大田区大会の）旗揚げ記念日で特別扱いされて、『さあ見せ所だ。全員ぶっ倒してやる。ドラゴンリングインしてやる』ってか？ふざけてるのか？真剣にやってないだろ？リベンジを果たせる場だって

のに、ドラゴンリングイン？ウケると思ってるのか？真剣にやるつもりがないなら（プロレス団体の）ＤＤＴに行け！あそこなら好きなだけくだらないことができる。これがオリンピックスピリットか」と、言いたい放題にこき下ろした。

続けて、かねて強さとカネを渇望し続けているＩｃｅは「勝ち負けが一番大事だが、俺はそれと同じくらいカネになるのが大事なんだ。誰が今一番カネになる？俺らか、それともウルフか？俺は正直、オリンピックの世界一がどんだけすごいかわかんねぇんだ」と吐露しつつ、「お前しか持っとらん強さ、カネになる匂いがするんだ。次いつウルフとやれるかわからんけどよ、もっと、もっと来い。お前が今まで感じたことない、オリンピックじゃ感じることができないプロレスハイをこの俺が与えてやるよ。武道家ｖｓ喧嘩屋、ハイになるよな？」と興味を深めていた。