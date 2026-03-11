ダノンデサイルはドバイ回避で大阪杯を目標に

中東情勢が悪化する中、今月28日には海外競馬の大舞台、ドバイワールドカップデーがドバイで予定されている。遠征を予定していた2024年のダービー馬、ダノンデサイル（牡5）は回避し、G1大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）を目指すことが分かった。管理する安田翔伍調教師が自身のXで発表した。これにより大阪杯のメンバーが豪華になると話題になっている。

安田師は11日早朝に自身のXを更新。ダノンデサイルについて「オーナーとの協議の結果、ドバイ遠征は回避して大阪杯を目標にします。応援よろしくお願いします」とつづった。

大阪杯には昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4・斉藤崇）や同ダービー2着馬で、G1天皇賞・秋で優勝したマスカレードボール（牡4・手塚貴）が向かう予定だとクラブ公式が発表している。

これにより昨年のロンジンワールドベストレースに選ばれたジャパンカップの2〜4着（マスカレードボール2着、ダノンデサイル3着、クロワデュノール4着）が揃う可能性も出てきた。ネット上では「大阪杯とんでもないことなってて」「大阪杯が最強決定戦になってきた」「史上最強メンバーになりそう」「今年の大阪杯は史上最強決定戦みたいなオールスター戦や」「ミュージアムマイルも取りやめて大阪杯来てくれよ！」「近年稀に見るスーパー大阪杯なのでは今年？」など、期待と驚きが入り混じる声が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）