トイレ検索アプリを運営する「TOILET SEARCH（トイレサーチ）」（東京都港区）が、「あなたがトイレを選ぶ時に、どんなことが不安になりますか？」という調査を実施し、結果をランキングで紹介しています。

【えっ？】こんなに？ トイレ選びの“不安要素” 緊急事態を避けられるかもしれないアプリも！

調査は、2025年12月15日〜2026年1月6日にかけて男女1308人を対象にインターネットで行われました。

3位は「洋式トイレがあるか／設備が整っているか」で、20.9％でした。「ウォシュレットがあると思ったらなかった」「洋式だと思ったら和式しかなかった」など、あると思っていた設備がなかった時、不安を感じる人は少なくないということでした。

2位は「混んでいなくてすぐ入れるか」で、23.4％でした。約4人に1人が「すぐ入れるか」を不安に感じているという結果で、「駅のトイレが長蛇の列で、電車に間に合わなかった」「商業施設で並び、結局別のフロアへ移動した」などの声が寄せられたとのことです。

1位は、「清潔に使えるかどうか」で、32.0％でした。約3人に1人が「清潔さ」に不安を感じているという結果でした。トイレは、扉を開けるまで状態が分からないこともあり、「入った瞬間に想像以上に汚れていて後悔した」「設備は新しそうだったのに、清掃が行き届いていなかった」といったコメントが集まったということです。